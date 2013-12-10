فرانك ريبري أفضل لاعب فرنسي عام 2013

Image caption ريبري يتألق مع ناديه بايرن ميونيخ

اختارت مجلة فرانس فوتبول فرانك ريبري كأفضل لاعب فرنسي هذا العام بعدما انضم صانع لعب بايرن ميونيخ إلى قائمة مختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا).

وتفوق ريبري على ثنائي الوسط بول بوجبا لاعب يوفنتوس وبلاز ماتودي لاعب باريس سان جيرمان في الاستفتاء الذي يشمل لاعبين فرنسيين سابقين وحاليين.

وقال ريبري لمجلة فرانس فوتبول "يجب أن أصل الأن إلى الرقم المسجل باسم تييري هنري".

ونال ريبري الجائزة ثلاث مرات مقابل خمس مرات لتييري هنري.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا ولقب دوري الدرجة الأولى الألماني "البوندزليغا" وكأس ألمانيا مع بايرن هذا العام.

واختير ريبري أيضا ضمن قائمة مختصرة تضم ثلاثة لاعبين يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي "الفيفا" سنويا.

وضمت القائمة إلى جانب ريبري كلا من ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.

ونال رودي جارسيا مدرب روما جائزة أفضل مدرب فرنسي في 2013 في استفتاء يشمل مدربين سابقين وحاليين.

وتولى جارسيا تدريب الفريق الإيطالي بعد رحيله عن نادي ليل قبل بداية الموسم ولم يخسر فريقه في 15 مباراة في الدوري حتى الأن.