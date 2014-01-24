نادال وفافرينكا في نهائي أستراليا المفتوحة

Image caption نادال يعود بقوة بعد غياب العام الماضي.

تأهل الإسباني المصنف الأول في العالم، رافاييل نادال، إلى المباراة النهائية، من بطولة استراليا المفتوحة، بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على السويسري بطل العالم السابق والمصنف السادس حاليا روجر فيدرير.

جاءت نتيجة المباراة بثلاث مجموعات متتالية بواقع سبعة ستة وستة ثلاثة وستة ثلاثة.

وسيلتقي نادال في المباراة النهائية مع سويسري آخر هو ستانسلاس فافرينكا المصنف الثالث في العالم.

وكان فافرينكا قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على التشيكي توماس برديتش بثلاث مجموعات لمجموعة، وبواقع ستة ثلاثة وستة سبعة وسبعة ستة وسبعة ستة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها فافرينكا إلى المباراة النهائية لأي من البطولات الكبرى في التنس الغراند سلام.

أما نادال فيسعى إلى الفوز بلقبه الرابع عشر في بطولات الغراند سلام بعد أن غاب عن بطولة أستراليا العام الماضي بسبب الإصابة.

وفي حال فوزه باللقب سيعادل نادال عدد الألقاب الكبرى المسجلة باسم الأمريكي بيت سامبراس ( 14 لقبا)، أما العدد الأكبر فيظل من نصيب فيدرير بسبعة عشر لقبا في بطولات الغراند سلام.

زوجي السيدات

على صعيد آخر احتفظت الايطالية، سارة إيراني، وزميلتها، روبرتا فينشي، بلقب زوجي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزهما على الثنائي الروسي المكون من ايكاترينا مكاروفا وايلينا فيسنينا 6-4 و3-6 و7-5 في النهائي يوم الجمعة.

وتقدم الزوجي الروسي 5-2 في المجموعة الأخيرة، لكن ايراني ردت بقوة مع زميلتها ليحرز الثنائي الايطالي اللقب الرابع في البطولات الاربع الكبرى.

واحتفظت ايراني وفينشي بصدارة التصنيف العالمي والذي كان الزوجي الروسي سينتزعه منهما عند فوزه بلقب استراليا المفتوحة.

وبدا أن مكاروفا وفيسنينا في طريقهما للفوز بعد كسر إرسال الزوجي الايطالي مرتين في المجموعة الثالثة.

لكن الثنائي الايطالي تماسك بقوة ليفوز بخمسة أشواط متتالية وحسمت فينشي اللقاء عندما سددت ضربة أمامية بمحاذاة الخط الجانبي للملعب.