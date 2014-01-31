مصدر الصورة AFP Image caption زوما يبقى في سانت إيتيان إلى غاية نهاية الموسم.

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع لاعب نادي سانت إيتيان الفرنسي، كورت زوما، بقيمة مالية قدرها 12 مليون جنيه استرليني "20.6 مليون دولار أمريكي".

وقد وافق لاعب المنتخب الفرنسي، لأقل من 21 عاما، على عقدة لمدة 5 أعوام ونصف، ولكنه سيبقى في سانت إيتيان حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

ولعب زوما 12 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع ناديه هذا العام.

والتحق زوما، المولود في مدينة ليون الفرنسية، بنادي سانت إيتيان وعمره 15 عاما، وحصل على عقد احتراف بعد عامين قضاهما في النادي.

وسجل أربعة أهداف في 52 مباراة لعبها مع سانت إيتيان.

وكان رئيس سانت إيتيان، رولان روماير، صرح بأن زوما لن ينتقل إلى فريق آخر خلال فترة التحويلات الأخيرة.