مصر: مرتضى منصور رئيسا للزمالك ومحمود طاهر للأهلي

مصدر الصورة Image caption فاز مرتضى منصور بفارق تجاوز 2200 صوت عن منافسه كمال درويش.

فاز محمود طاهر برئاسة النادي الأهلي ومرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك في انتخابات جرت بالناديين الجمعة لاختيار مجلسي إدارتيهما.

وتخطى طاهر منافسه الوحيد، إبراهيم المعلم، بنسبة كبيرة، حيث حصل على 70 بالمئة من الأصوات مقابل 30 بالمئة للمعلم.

وفي انتخابات نادي الزمالك فاز مرتضى منصور بفارق تجاوز 2200 صوت عن منافسه كمال درويش، بينما جاء المرشح الثالث رؤوف جاسر في المركز الأخير بفارق كبير عن الرجلين.

وكان الوسط الرياضي المصري قد شهد أزمة بسبب إصدار وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد قرارا بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي نظرا لوجود مخالفات مالية ارتكبها.

ويأمل أكبر ناديين في مصر أن تضع الانتخابات حدا للأزمات التي يمران بها نظرا للأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في البلاد، وهو ما أسفر عن عدم انتظام معظم الأنشطة الرياضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد خاطب مؤخرا الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الاولمبية المصرية للمطالبة بوقف أي انتخابات للأندية والإبقاء على مجلسي الإدارة اللذين كانا قائمين قبل الانتخابات.

وتفضل الفيفا الانتظار حتى صدور قانون الرياضية الجديد في مصر ودراسة مدى اتساقه مع لوائح الفيفا.

وكان خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عن طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.