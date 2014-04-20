وفاة الملاكم الأمريكي روبن كارتر الملقب بالإعصار

مصدر الصورة AP Image caption قال القاضي الذي أطلق سراح كارتر عام 1985 إن اتهامه جاء "لأسباب عرقية"

توفي الملاكم الأمريكي السابق، روبن كارتر، الملقب بـ "الإعصار"، عن عمر ناهز عن 76 عاما.

وأكد صديقه وأحد المدافعين عنه، جون أرتيس، نبأ وفاته يوم الأحد في منزله بمدينة تورونتو الكندية.

وقضى كارتر 19 عاما في السجن لاتهامه بثلاث جرائم قتل في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عام 1966.

وقد تسبب اتهامه الخطأ بالقتل في استنكار دولي شديد، وصُورت الأسباب العرقية المزمعة خلف هذا الاتهامات في أغنية "الإعصار" لبوب ديلان، وعدد من الكتب والأفلام.

ونقلت وكالة أسوشيتيد بريس عن أرتيس قوله إن كارتر توفي أثناء نومه، بعد صراع مع مرض سرطان البروستاتا.

واتُهم كارتر بثلاثة جرائم قتل في نيوجيرسي عام 1966، وأُعيدت محاكمته واتهامه مرة أُخرى عام 1976. وفي النهاية، أُطلق سراحه لحسن السلوك عام 1985.

وخرجت حملة كبيرة لدعمه ضمت المغني الأمريكي بوب ديلان والملاكم محمد على كلاي، وطالبت بإطلاق سراحه.

وقال القاضي الذي أمر بإطلاق سراحه عام 1985 إن اتهام كارتر "جاء بناء على أسباب عرقية وليست منطقية، وعلى التكتكم وليس التحقق".