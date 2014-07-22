نجم كولومبيا رودريغيز ينضم الى ريال مدريد

مصدر الصورة EPA Image caption سجل رودريغيز ستة اهداف في بطولة كأس العالم الاخيرة في البرازيل

انضم هداف كأس العالم 2014 النجم الكولومبي خاميس رودريغيز الى نادي ريال مدريد الاسباني قادما من موناكو في صفقة يعتقد ان قيمتها تبلغ 80 مليون يورو.

وجاء في تصريح نشره نادي ريال في موقعه الالكتروني ان "توصل ناديا ريال مدريد وموناكو الى اتفاق لانتقال خاميس رودريغيز الى ريال للمواسم الستة المقبلة."

وسيقدم رودريغيو الفائز بجائزة الحذاء الذهبي للاهداف الستة التي سجلها في بطولة كأس العالم الاخيرة للصحفيين في ستاد البرنابو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

يذكر ان رودريغيز من مواليد عام 1991 ولعب لصالح فريق بورتو البرتغالي منذ عام 2010 قبل ان ينتقل الى موناكو في عام 2013 حيث قدم موسما رائعا جعل اكبر الاندية الاوروبية تسعى لاستقطابه .

ويعتبر رودريغيز من بين افضل اللاعبين الشباب في العالم ومعروف بقدرته على المراوغة وكذلك مهاراته بصنع الألعاب.

وقاد الكولومبي منتخب بلاده في كأس العالم المنقضية في البرازيل الى دور الثمانية كما اختير هدفه في مرمى اورغواي في دور ال16 كأفضل هدف في البطولة.

وافادت الانباء بأن اللاعب الكولومبي سيلعب بالقميص رقم 10 والذي كان يرتديه الالماني مسعود اوزيل الذي انتقل الى ارسنال الانكليزي.

وينتظر ان يحصل رودريغيز على اجر قدره سبعة ملايين يورو سنويا .

وكان ريال قد ضم الى صفوفه لاعب وسط المنتخب الالماني توني كروس من بايرن ميونيخ.