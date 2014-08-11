مصدر الصورة Getty Image caption ساهم كلوزه في فوز ألمانيا بكأس العالم 2014

أعلن المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه، أفضل هداف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، اعتزاله اللعب دوليا.

وفي بيان أصدره الاتحاد الألماني لكرة القدم، قال كلوزه (36 عاما) إنه حقق "حلم الطفولة" بإحراز أحدث دورات بطولة كأس العالم في البرازيل الشهر الماضي.

وأصبح كلوزه، الذي يلعب حاليا في صفوف نادي لاتسيو الايطالي، ثالث لاعب يتمكن من تسجيل أهداف في ثلاث نهائيات بكأس العالم.

وشارك اللاعب مع منتخب ألمانيا في أربع بطولات متتالية لكأس العالم في كوريا واليابان عام 2002 وألمانيا عام 2006 وجنوب افريقيا عام 2010 وأخيرا في البرازيل.

وسجل كلوزه خمسة أهداف في نهائيات كوريا واليابان التي وصل فيها منتخب بلاده للمباراة النهائية.

كما سجل خمسة أهداف في نهائيات ألمانيا، التي وصل فيها "المانشافت" إلى نصف النهائي.

وفي مونديال جنوب افريقيا، أضاف كلوزه أربعة أهداف لسجله.

وأحرز كلوزه هدفين في نهائيات كأس العالم بالبرازيل، ليحطم الرقم القياسي للبرازيلي رونالدو الذي سجل 16 هدفا خلال مشاركاته في البطولة.

وخلال مشواره، أحرز المهاجم الألماني 71 هدفا في 137 مباراة دولية منذ عام 2001، متجاوزا غيرد مولر الذي سجل 68 هدفا في 62 مباراة.

ويعد كلوزه ثاني لاعب في منتخب ألمانيا الذي أحرز كأس العالم 2014 يعتزل عقب البطولة، حيث سبقه قائد الفريق فيليب لام.