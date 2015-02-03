تشيلسي يعير الجناح المصري محمد صلاح إلى فيورنتينا

مصدر الصورة AP Image caption انتقل صلاح إلى تشيلسي بداية العام الماضي

اتفق نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم على إعارة الجناح المصري محمد صلاح إلى نادي فيورنتينا الإيطالي حتى نهاية الموسم.

وشارك صلاح (22 عاما) في 19 مباراة مع تشيلسي منذ انتقاله من بازل السويسري في يناير/ كانون الثاني 2014 مقابل 11 مليون جنيه استرليني.

ومن هذه المشاركات لم يكن صلاح ضمن التشكيلة الأساسية سوى في ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت نفسه تعاقد تشيلسي مع جناح فيورنتينا، الكولومبي خوان كوادرادو، على الانتقال إلى صفوف النادي الإنجليزي في صفقة قيمتها المبدئية 23.3 مليون جنيه استرليني.

وتبلغ مدة العقد أربع سنوات ونصف وقد ترتفع قيمتها لتبلغ 26.8 مليون جنيه استرليني.

ويأتي انضمام كوادرادو (26 عاما) إلى تشيلسي بعد انتقال جناحه اندريه شورله إلى نادي فولفسبورغ الألماني مقابل 22 مليون جنيه استرليني.

وقال كوادرادو "أنا سعيد جدا وممتن لهذه الفرصة التي حصلت عليها. هذا ناد عظيم وبأمانة فإن الانضمام إلى أسرة تشيلسي وإدراك أن المدرب مؤمن فيّ يعد بمثابة حلم."

ولعب كوادرادو في إيطاليا خمس سنوات ونصف منذ انتقاله إلى نادي اودينيزي في عام 2009. وانتقل في عام 2012 إلى فيورنتينا وأحرز 20 هدفا في 85 مشاركة مع النادي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.