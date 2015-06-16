تشيلسي على وشك استعارة خدمات راداميل فالكاو

مصدر الصورة AFP Image caption لم يظهر فالكاو اداء جيدا في مانشستر يونايتيد

يوشك نادي تشيلسي اللندني بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوشك أن يعقد صفقة مع نادي موناكو الفرنسي يستعير بموجبها خدمات الهداف راداميل فالكاو، حسبما تقول بي بي سي وشبكة سكاي نيوز.

وكان فالكاو البالغ من العمر 29 عاما قد قضى الموسم الأخير في صفوف نادي مانشستر يونايتيد، ولكنه لم يتمكن من تسجيل الا 4 أهداف في 29 مباراة شارك فيها.

وكان المدير الفني لتشيلسي جوزيه مورينيو قد المح الاسبوع الماضي الى أن النادي اللندني مهتم بضم فالكاو الى صفوفه عندما قال إنه يريد ان "يساعده في استعادة مستواه."

وقال مورينيو في لقاء تلفزيوني "اذا كان بامكاني مساعدة فالكاو في استعادة مستواه فسأفعل."

وأضاف "يؤلمني أن يعتقد البريطانيون بأن الفالكاو الحقيقي هو الذي شاهدناه في مانشستر يونايتيد."

يذكر ان فالكاو الكولومبي سبق له ان لعب في صفوف نادي بورتو البرتغالي، وهو النادي الذي بدأ فيه مورينيو مشواره الاداري.