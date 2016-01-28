للمرة الأولى مصر تخسر من الأردن في كرة القدم

مصدر الصورة AP Image caption النجم المصري محمد صلاح لم يشارك في المباراة ولا أي من المحترفين

خسر المنتخب المصري الأول لكرة القدم من نظيره الأردني بهدف مقابل لاشيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في مدينة أسوان جنوبي مصر.

المباراة التى تأتي في إطار استعداد المنتخب المصري لمواجهة نيجيريا في إطار تصفيات كأس الامم الأفريقية شهدت أداء باهتا من اصحاب الارض الذين لعبوا دون المحترفين.

وفشل المصريون في هز شباك المنتخب الأردني الذي حقق فوزه الأول على نظيره المصري في تاريخ مواجهات المنتخبين.

سجل المنتخب الأردني في الدقيقة 18 عن طريق لاعبه أحمد صالح سمير نتيجة فشل الدفاع المصري في التعامل مع عرضية من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء أودعها سمير في الشباك المصرية.

ولاحت للمنتخب المصري عدة فرص تعامل معها لاعبوه برعونة أبرزها فرصة لقائد الفريق حسام غالي وأخرى للاعب الزمالك مصطفى فتحي الذي راوغ عدة لاعبين قبل أن يسدد خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني كاد الضيوف أن يسجلوا الهدف الثاني لكن القائم تعاطف مع الفريق المصري.

وتاريخيا التقى المنتخبان 6 مرات فاز المنتخب المصري في أول أربعة وتعادلا في الخامسة وفاز الاردن بالسادسة في أسوان.