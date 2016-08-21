البرازيل تحرز ذهبية كرة القدم في اولمبياد ريو

مصدر الصورة Reuters Image caption قال نيمار إن الهدف الذي سجله "كان اسعد شيء يمكن ان يحصل له"

فازت البرازيل على المانيا 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية في كرة القدم في اولمبياد ريو دي جانيرو، التي اقيمت على ارض ستاد ماراكانا الشهير.

وسجل نجم البرازيل وبرشلونه نيمار هدف الفوز في المباراة التي انتهى وقتها الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1، قبل اللجوء الى ضربات الجزاء.

وكان نيمار سجل هدف البرازيل في وقت المباراة الاصلي في الدقيقة 27، ولكن الالمان ادركوا التعادل في الدقيقة 59 بهدف سجله ماكس ماير.

وانفجر الملعب بالهتاف الصاخب الذي سمعت اصداؤه في شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو، كما انتشرت الاحتفالات في ارجاء البرازيل.

وهذه هي المرة الاولى التي يفوز فيها البرازيليون، المعروفون بشغفهم بكرة القدم، ببطولة كروية أولمبية.

وما زال الكثير من البرازيليين يشعرون بالالم للاهانة التي انزلها بهم الالمان عندما فازوا عليهم بسباعية في المباراة شبه النهائية في بطولة كأس العالم التي استضافتها البرازيل قبل عامين.

وكان نيمار سجل يوم الاربعاء اسرع هدف في تاريخ الالعاب الاولمبية، وذلك عندما هز شباك هندوراس بعد انطلاق المباراة شبه النهائية بين الفريقين في ريو دي جانيرو بـ 15 ثانية فقط.

فقد استحوذ مهاجم نادي برشلونه ومنتخب البرازيل على الكرة من لاعب هندوراس جوني بالاسيوس وانطلق نحو مرمى الحارس لويس لوبيز الذي لم يفلح في صدها لتستقر في المرمى.

وكان ذلك الهدف الثاني الذي يسجله نيمار في أولمبياد ريو.