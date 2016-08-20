بين السجق والمال: مكافآت الفائزين بميداليات أولمبية

مصدر الصورة Reuters Image caption سوف يحصل السباح السنغافوري جوزيف سكولينغ الفائز بميدالية ذهبية على مكافأة نقدية كبيرة

يحلم كل رياضي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية بالميدالية الذهبية وهي تزين عنقه في الوقت الذي يُعزف السلام الوطني لبلده.

لكن في ظل السباق المحموم لتصدر جدول الميداليات الأولمبية، ترى بعض الدول أن الفوز لمجرد الفوز قد لا يكون حافزا كافيا للرياضيين لتقديم أفضل ما لديهم.

لذا تقدم بعض البلدان مكافآت نقدية للفائزين بالميداليات، في حين تقدم دول أخرى حوافز إضافية تشمل شققا سكنية وسيارات.

لكن هناك تباين واضح في تلك المكافآت. على سبيل المثال، تمنح سنغافورة الحاصل على الميدالية الذهبية مبلغا ضخما يتجاوز 745 ألف دولار، في حين يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في نيجيريا على 2000 دولار.

أما مولدوفا، التي تعد أحد أفقر بلدان أوروبا، فهي في موقع وسط بين الاثنين، إذ تمنح للفائز بالميدالية الذهبية 132 ألف دولار، بعد تحسن نظام المكافآت بدرجة كبيرة.

مصدر الصورة Reuters Image caption يحصل الرياضي النيجيري الحائز على ميدالية ذهبية على 2000 دولار

لكن مكافآت الحاصلين على الميداليات الأولمبية لا تكون دائما في صورة مبالغ نقدية.

وتعد الشقق السكنية أيضا مكافأة شائعة للرياضيين. وفي هذا الإطار، تقدم كازاخستان المكافآت وفقا للون الميدالية.

فالفائز بميدالية ذهبية يحصل على شقة من ثلاث غرف نوم، مقابل غرفتين للميدالية الفضية وغرفة واحدة للبرونزية.

والحوافز من هذا النوع تعني أن أسر الرياضيين في كازاخستان سوف يشجعون بحماس إضافي.

وسوف يحصل الرامي الأوكراني سيرغي كوليش الحاصل على الميدالية الفضية على 85 ألف دولار نقدا وشقة جديدة، وفقا لصحيفة "سيغودنيا" الأوكرانية اليومية.

ولم يكشف عن عدد غرف النوم، لكن الرامي الأوكراني سوف يحصل أيضا على هدية من المجلس المحلي في بلده عبارة عن بندقية هواء جديدة.

مصدر الصورة Getty Image caption سوف يحصل الرامي الأوكراني سيرغي كوليش على بندقية هوائية جديدة

وفي كوريا الجنوبية، يكون الوقت هو الوسام الذي يُمنح للفائزين بالميداليات الأولمبية.

فيتعين على الفائز بالميدالية إكمال أربعة أسابيع فقط من التدريب العسكري الأساسي، بدلا من سنتين إلزاميتين.

أما في روسيا، فيحصل الرياضيون على النفوذ، وفقا لصحيفة كومسومولسكايا برافدا.

وتقول الصحيفة "في بلادنا، يعد النجاح الأولمبي خطا مباشرا نحو السلطة"، مستشهدة بالملاكم نيكولاي فالويف والمصارع الكسندر كاريلين ولاعبة الجمباز سفيتلانا خوركينا، الذين أصبحوا جميعا نوابا في البرلمان.

مصدر الصورة Getty Image caption أصبح الملاكم الروسي نيكولاي فالويف عضوا في البرلمان بعد حصوله على ميدالية أولمبية

سجق مجاني

وتأتي الدول الغربية في مركز متوسط نسبيا في هذا الأمر، إذ يحصل الفرنسي الفائز بميدالية ذهبية على نحو 55 ألف دولار، مقابل 25 ألف دولار للأمريكي والكندي، و20 ألف دولار للألماني.

أما بريطانيا والنرويج والسويد وكرواتيا فلا تقدم أي مبالغ نقدية على الإطلاق لأصحاب الميداليات الأولمبية.

ومنذ عام 2008، تقدم شركة سجق في بيلاروسيا وجبات مجانية مدى الحياة لأي رياضي من البلد يحصل على الميدالية الذهبية، في حين يحصل الإيرانيون على أحذية ذهبية اللون.

أما المكافأة التي يحصل عليها البريطانيون الحائزون على الميداليات الأولمبية فلا تتعدى رؤية أسمائهم في قائمة الشرف.

مصدر الصورة Getty Image caption أصبح جيسون كيني ولورا تروت معروفين باسم "الثنائي الذهبي"، لكن الرياضيين في المملكة المتحدة لا يحصلون على مكافآت نقدية

مكافآت أصحاب الميدالية الذهبية:

سنغافورة: 745264 دولار دفعة واحدة

مولدوفا: 132 ألف دولار دفعة واحدة

رومانيا: 79 ألف دولار، بالإضافة إلى دخل شهري مدى الحياة

ماليزيا: مكافأة نقدية، بالإضافة إلى 1200 دولار كراتب شهري مدى الحياة

فرنسا: 55 ألف دولار دفعة واحدة

إندونيسيا: 18 ألف دولار سنويا في صورة معاش تقاعد

نيجيريا: 2000 دولار دفعة واحدة