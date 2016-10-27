مغردون على تويتر: #عايش_فمصر_ليه

مواضيع عدة جذبت اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي اليوم. ففي مصر، أطلق مغردون هاشتاغ #عايش_فمصر_ليه للتحدث عن إيجابيات وسلبيات العيش في مصر. وكتب العديد من المغردين عن الأمور التي تجذبهم مثل بساطة الحياة وقيم المجتمع والعلاقات القوية بين الأفراد. أما البعض الآخر فسلط الضوء على سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة الفرص المتاحة للشباب.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 35 ألف تغريدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

مصدر الصورة MOHAMED EL-SHAHED

ومازلنا في مصر حيث انتشر هاشتاغ #ثلاجة_السيسي بعد أن تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الشباب الذي استضافته شرم الشيخ عن ثلاجته وقال: "والله العظيم أنا قعدت 10 سنين ثلاجتي كان فيها مية (مياه) بس ومحدش سمع صوتي."

وحصد الهاشتاغ أكثر من 100 ألف تغريدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان الهاشتاغ في قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر ودول عربية أخرى مثل قطر والأردن.

وأتت غالبية التغريدات فكاهية ومتعجبة من كلام السيسي عنلاجته.

مصدر الصورة Bryn Lennon

أما في سلطنة عمان، فاستمر اهتمام المغردين بيوم الشباب العماني الذي صادف يوم أمس الأربعاء. وأطلق مغردون هاشتاغ #يوم_الشباب_العماني للتعليق على المناسبة والتحدث عن الفرص المتاحة للشباب في عُمان. وكتب العديد من المغردين عن أهمية دور الشباب في بناء المجتمع وحاجة الحكومة لمساعدتهم وتطوير مهاراتهم.

وإلى سوريا، فقد استخدم مغردون حول العالم العربي هاشتاغ #إدلب لإدانة الهجوم الذي وقع الأربعاء وقتل فيه أكثر 26 شخصا. ويعتقد أن حصيلة القتلى تشمل 20 طفلا، على الأقل، وستة مدرسين. ولم يتضح بعد من الطرف الذي أصابت غاراته المدرسة.