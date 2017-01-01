مغردون يودعون عام 2016 ويرحبون بالعام الجديد

نعرض عليكم أكثر القضايا التي تداولها مستخدمو تويتر في العالم على مدار اليوم الماضي.

#ودع_2016_بكلمة

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مع انتهاء عام 2016 دشن مغردون عدداً من الهاشتاغات ودعوا من خلالها العام، أبرزها #ودع_٢٠١٦_بكلمه و #اشياء_جميله_حصلت_في_2016.

واختلف مضمون التغريدات بشكل كبير، فهناك من تحدث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في بلدانهم التي أثرت عليهم خلال عام 2016، وهناك من تحدث عن أحداث رياضية وثقافية استمتعوا بمشاهدتها أو المشاركة فيها، وهناك من تحدث عن مناسبات شخصية سعيدة خاصة تلك المتعلقة بالصحة والظروف المادية.

وفاق العدد الكلي لهذه المجموعة من التغريدات 170 ألف تغريدة.

#اول_تغريدة_لعام_2017

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ومع بدء عام 2017 أطلق مغردون عدداً من الهاشتاغات للترحيب بالعام الجديد أبرزها #اول_تغريده_لعام_٢٠١٧ و #العام_الجديد.

وتضمنت هذه التغريدات أمنياتهم لعام 2017، فهناك من تمنى "الأمن والأمان" في أوطانهم، وهناك من تمنى "السعادة للأهل والأحباب" على حد قولهم.

وتداول الكثيرون صور الاحتفالات والألعاب النارية التي عمت مدن مختلفة حول العالم بمناسبة قدوم العام الجديد.

وفاق العدد الكلي لهذه التغريدات 103 ألف تغريدة.

#هجوم_اسطنبول

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وأخيراً، اهتم مغردون في دول أبرزها تركيا والسعودية ومصر بالهجوم المسلح الذي جرى في ملهى ليلي في مدينة اسطنبول التركية ليلة رأس السنة والذي قُتل فيه 39 شخصا على الأقل.

ودشن مغردون #هجوم_اسطنبول و #اسطنبول لتداول تطورات الخبر.

وعبر الكثيرون عن تضامنهم مع أسر الضحايا والجرحى، ونددوا بالحادثة قائلين إن "ما حصل هو إرهاب، وعمل لا يمت بصلة لأي دين".

كما تساءل البعض عن الجهة التي نفذت الهجوم، وأشار الكثير منهم بأصابع الاتهام إلى ما يُعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وفاق عدد التغريدات التي تداولت الخبر 18 ألف تغريدة.