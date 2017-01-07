مغردون عرب يصفون التعامل مع "#هجوم_مطار_فلوريدا" بالازدواجية

مواضيع سياسية واجتماعية استأثرت باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، من بينها حادث إطلاق نار في مطار بولاية فلوريدا الأمريكية، و جدل حول "تجنيد الفتيات" في مصر، وارتفاع نسب الطلاق في الكويت.

#هجوم_مطار_فلوريدا

تفاعل مغردون عرب مع حادث إطلاق نار في مطار ولاية فلوريدا الأمريكية، من خلال تدشين هاشتاغ #فلوريدا و#هجوم_مطار_فلوريدا.

مصدر الصورة Getty Images

وندد مغردون بالحادث، مستغربين تكرار هذه الحوادث في المطارات التي من المفترض أن تكون آمنة.

وعلق المغرد، محمد صالح سالم بالقول" ركاب مطار فلوريدا كلهم نزلوا إلى التارماك بعد حادث إطلاق النار الذى أصاب تسعة أشخاص. أين أمن المطارات في أمريكا؟."

أما المغرد "وليد عثمان البييبي" ، فركز على هوية منفذ الهجوم واصفا تعامل السلطات مع الحادث بالازدواجية وأيده في ذلك سعيد جعمان.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وسجل الهاشتاغ نسبة تفاعل واسعة فاقت 15 ألف تغريدة في أقل من 24 ساعة.

#أسباب_ارتفاع_الطلاق_بالكويت

أولى مغردون كويتيون اهتماما بالغا بارتفاع نسب الطلاق في البلاد. فقد سجل العام الماضي عشرة آلاف حالة زواج قابلها 4500 حالة طلاق، أي نحو النصف.

مصدر الصورة Mike Kemp

واتخذ مغردون هاشتاغ "#اسباب_ارتفاع_الطلاق_بالكويت" منصة لمناقشة الموضوع ليصل بذلك عدد التغريدات إلى أكثر من 13 ألف تغريدة.

مصدر الصورة Twitter

و أطنب مغردون في تعداد أسباب ارتفاع نسب الطلاق في البلاد، فمنهم من أرجعها إلى الفجوة العميقة بين الزوجين والتي تتمثل في تنافر الطباع وعدم الالتقاء الفكري، فيما عزاها آخرون إلى عوامل اقتصادية، بينما ربطها آخرون بالقوانين وتدخل الأسرة في حياة الزوجين.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وقدم آخرون مقترحات للحد من ارتفاع نسب الطلاق، كتنظيم دورات لتأهيل المقبلين على الزواج.

مصدر الصورة Twitter

#تجنيد_البنات في مصر ... بين النفي والسخرية

تحول موضوع تجنيد الفتيات في مصر إلى مادة نقاش دسمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توارد أنباء بضم النساء إلى الخدمة العامة.

مصدر الصورة Jupiterimages

وتصدرهاشتاغ "#تجنيد_البنات" قائمة الهشتاغات الأكثر تداولا على تويتر بعدد تغريدات تجاوز 20 ألف تغريدة.

ورغم تأكيد وزارة التضامن الاجتماعي أن القرار قديم ومتعلق بأداء الخدمة العامة ( العمل في وظيفة حكومية دون الحصول على راتب لفترة معينة) ولا يعني التجنيد العسكري للفتيات، إلا أن المغردين انبروا في تقديم قراءاتهم وآرائهم للموضوع.

فقد تراوحت تعليقات المغردين بين الترحيب والسخرية، ففي الوقت الذي أيد فيه بعض المغردين خطوة تنجيد الفتيات، دعا فيه مغردون للتريث قبل الحكم ، بينما استعمل آخرون النكات وسيلة للتعيير عن آرائهم.

وغردت سما سليمان :" #تجنيد_البنات والله فكرة جميلة. لسنا أقل #وطنية ممن ضحوا بحياتهم فداء #للوطن."

فيما خالفها المغرد أحمد الغراوي، الرأي، فكتب " الانحطاط الأخلاقي تمارسها الدولة والجيش تجنيد البنات عمل لابد من محاربته وإيقافه لا لتجنيد البنات."