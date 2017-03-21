كيف أحيا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عيد الأم؟

نعرض عليكم أكثر القضايا التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي على مدار اليوم الماضي.

#يوم_الأم

أحيا المغردون عيد الأم من خلال إطلاق هاشتاع جديد بعنوان #يوم_الام. ظهر هذا الهاشتاغ في حوالي 54 ألف تغريدة منذ أولى ساعات يوم الثلاثاء وحتي منتصف النهار. ونشر مغردون من دول عربية وغربية تغريدات باستخدام هذا الهاشتاغ كان أغلبها من السعودية والولايات المتحدة والكويت.

مصدر الصورة Twitter

واستخدم المغردون في دول أخرى هاشتاغات مختلفة للاحتفال بهذا اليوم. ففي مصر، أطلق المغردون هاشتاغ #كلمه_لست_الحباايب والذي ظهر في حوالي 36 ألف تغريدة. وظهر هاشتاغ آخر حول الموضوع نفسه وهو #شكرا_ياا_أمي الذي بدأ بالظهور يوم الإثنين، أي قبل يوم من عيد الأم، ليظهر في 219 ألف تغريدة حتى منتصف نهار الثلاثاء.

مصدر الصورة Twitter

ونشر مغردون باستخدام هذه الهاشتاغات المختلفة كلمات معبرة وأبيات شعر ودعاء لأمهاتهم. بينما عبر آخرون عن تقديرهم لدور الأم والمرأة.

أما هاشتاغ #بكلمتين_لأمك فظهر في 185 ألف تغريدة تضمنت أقوالا وأشعارا وشكرا من المغردين لأمهاتهم.

وعلى فيسبوك، تحدث عن عيد الأم أكثر من 88 ألف مستخدم. وبالإضافة إلى الصور والأشعار نشر بعض مستخدمي فيسبوك صورا لأمهاتهم و تعازي للذين فقدوا أمهاتهم.

مصدر الصورة Facebook

#اخبرهم_كيف_استقلت_الجزاير

موضوع آخر شغل المغردين من الجزائر وهو تصريحات لحاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات، سلطان بن محمد القاسمي، والتي قال فيها إن الجنرال الفرنسي شارل ديغول منح الاستقلال للجزائر لكسب ود الزعيم المصري جمال عبد الناصر .

مصدر الصورة Twitter

التصريحات التي أدلى بها الحاكم الإمراتي قبل أيام لا تزال تلقى صدى على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أطلق المغردون هاشتاغين هما #اخبرهم_كيف_استقلت_الجزاير و #عار_عليك_يا_حاكم_الشارقة والذين ظهرا في حوالي 1860 ألف تغريدة ندد معظمها بتصريحات القاسمي.

وافتخر عدد من المغردين في تغريداتهم بالثورة الجزائرية، معتبرين أن تصريحات القاسمي مسيئة لبلادهم. كما استخدم بعض المغردين من الخليج هذين الهاشتاغين لإظهار تضامنهم مع الشعب الجزائري ورفضهم لتلك التصريحات.