تويتر: تأكيد على أهمية الصحافة الحرة في يومها العالمي

قضايا اليوم: مغردون حول العالم يتفاعلون حول يوم الصحافة العالمي الذي يوافق الثالث من مايو/أيار، واهتمام بمباراة نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف سجلها كريستيانو رونالدو.

يوم حرية الصحافة العالمي

مصدر الصورة Getty Images Image caption صور لصحفيين في المكسيك قتلوا اثناء تأدية عملهم

تقريرنا اليوم يشمل عدة موضوعات أولهما التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو/أيار.

وانتشر هاشتاغ حمل اسم اليوم بالانجليزية تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأربعاء، وورد عليه أكثر من عشرين ألف تغريدة منذ منتصف ليل الثلاثاء وحتى العاشرة صباحا الأربعاء بتوقيت غرينتش.

واستخدم المغردون الهاشتاغ للتشديد على أهمية حرية الصحافة، مطالبين بوضع حد للقمع الذي يتعرض له صحفيون حول العالم.

وغرد حساب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كاتبا: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نؤكد على دعمنا الكامل لصحافة حرة ومتنوعة لا يغنى عنها في الانظمة الديمقراطية".

كما غرد فلاح مصطفى، وزير بحكومة كردستان، عبر الهاشتاغ أن حكومته ملتزمة بحرية الصحافة والتعبير التي تعتبر ركنا أساسيا في حكومتنا، على حد وصفه.

وأشار عدد من المستخدمين إلى الصحفيين المعتقلين حول العالم، مطالبين بالإفراج عنهم، ومطالبين ايضا بوضع حد للعنف الذين تعرضون إليه في بعض البلاد.

وتساءل أحد المستخدمين: "هل نقوم بما فيه الكفاية لحماية الصحفيين؟ من تركيا إلى باكستان، الصحفيون يتعرضون لتهديدات بشكل يومي."

ريال يفوز بثلاثية رونالدو

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وننتقل إلى شيء اخر حاز على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي مساء الثلاثاء وهي المباراة التي جمعت الفريقين الاسبانيين لكرة القدم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز ريال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وانتشر هاشتاغ #ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريد بصورة كبيرة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية ليظهر في نحو مئة ألف تغريدة.

وأشاد مشجعو ريال بأداء كريستيانو رونالدو مهاجم فريقهم الذي سجل الأهداف الثلاثة لريال.

وظهر اسم المهاجم البرتغالي الجنسية في أكثر من أربعة عشر ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.