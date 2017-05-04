اعلان_عدن_التاريخي ودعوات للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي

قضايا عديدة استوقفت انتباه المغردين العرب، جاء على رأسها إعلان قيام قيادة سياسية في مدينة عدن اليمنية والانتخابات التشريعية في الجزائر وزيارة الرئيس المصري إلى الامارات.

#اعلان_عدن_التاريخي

أطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربية هاشتاغ #اعلان_عدن_التاريخي عقب الإعلان عن قيادة سياسية وطنية لإدارة وتمثيل الجنوب اليمني بقيادة عيدروس قاسم الزبيدي.

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ودعا اليمنيون والإماراتيون والسعوديين من خلال هذا الهاشتاغ للمشاركة في المظاهرات في مدينة عدن. وظهر هاشتاغ #اعلان_عدن_التاريخي في حوالي 28 ألف تغريدة. وكان هاشتاغ #نعم_للشرعيه_الثوريه_الجنوبيه ظهر اوائل الأسبوع في أكثر من 30 ألف تغريدة للحديث عن المعارك والأوضاع في جنوب اليمن. كما ظهر هاشتاغ #كلنا_عيدروس_الزبيدي في حوالي 4 آلاف تغريدة للتعبير عن التضامن مع القيادي اليمني كرئيس للمجلس السياسي الجنوبي. وعلى الرغم من تأييد العديد لإعلان عدن، إلا أن كثيرين رأوا أن الأوضاع في عدن قد تختلف عما هي عليه بسبب الانقسام الإداري والأمني بين مؤيدين ورافضين لهذه القرارات.

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#الانتخاب_اختيار

أطلق النشطاء في الجزائر هاشتاغ #الانتخاب_اختيار للتعبير عن أسباب مشاركتهم أو عزوفهم عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي تجري في البلاد. وظهر هاشتاغ #الانتخاب_اختيار الذي بدأ اليوم بالانتشار في أكثر من 5 آلاف تغريدة. وعبر الجزائريون عن آرائهم في هذه الانتخابات حيث اعتبر البعض أن التصويت واجب وطني فيما دعا آخرون للمقاطعة تنديدا بما وصفوه استمرارية السياسة القديمة مطالبين بالتغيير في البلاد.

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ويتواصل التفاعل مع هاشتاغات عدة حول الانتخابات الجزائرية من خلال هاشتاغ #مانسوطيش أو #mansotich الذي بدأ ردا على أغنية نشرها مغني الراب الجزائري DZJoker والتي عبر فيها عن أسباب لعدم التصويت في هذه الانتخابات. واستخدم آخرون هاشتاغ #تشريعيات2017 الذي أطلقه المغردون منذ الأسبوع الماضي ليظهر في حوالي ألفي تغريدة.

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#الامارات_ترحب_بالسيسي

موضوع آخر شغل المغردين ومستخدمي فيسبوك وهو زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات. وأطلق النشطاء هاشتاغ #الامارات_ترحب_بالسيسي الذي ظهر في حوالي 4 آلاف تغريدة عند منتصف نهار الخميس. ونشر المصريون والمغردون من الخليج تغريدات ترحب بالرئيس المصري.

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