"لقد فعلناها" سعوديات يبتهجن بعد قرار سلمان بـ #تمكين_المرأة_بلا_ولي

قضايا اليوم: انتشار هاشتاغ #تمكين_المرأة_بلا_ولي في السعودية بعد قرار ملكي بتمكين المرأة من الحصول على خدمات بدون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، ومشجعو النادي الأهلي المصري يغردون على هاشتاغ "الأهلي منفرد بالصدارة".

#تمكين_المرأة_بلا_ولي

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نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار أصدره الملك سلمان يقضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر في حال تقديم الخدمات لها.

وعبر المغردون، ومعظمهم من النساء، عن ابتهاجهم بالأمر السامي الذي أصدره الملك، الذي اعتبرونه نصرا لمطالباتهم المتواصلة بإسقاط نظام الولاية عن المرأة في المملكة.

ويأتي في نص القرار الذي أصدره الملك أنه يجب عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقا للقرار لن يتوجب على المرأة الحصول على موافقة ولي الأمر أثناء طلبها الحصول على بعض الخدمات، ولكنها مازالت بحاجة إلى موافقة ولي أمرها في أشياء مثل الزواج والسفر خارج المملكة واستخراج جواز سفر.

ولم يتطرق الأمر السامي إلى قضية عدم السماح للمرأة السعودية بالقيادة المثيرة للجدل.

وتداول المغردون هاشتاغ #تمكين_المرأة_بلا_ولي بصورة كبيرة منذ صدور القرار مساء الخميس وحتى صباح الجمعة ليظهر في أكثر من 130 ألف تغريدة.

وكتبت إحدى المستخدمات: "لقد فعلناها! مبروك للنساء السعوديات." وكتبت أخرى: "أنا فخورة بكن يا من طالبتو بحقوقكن ولم تيأسوا".

بينما أشارت مستخدمة أخرى إلى أن النساء السعوديات ما زلن في بداية طريق الحصول على حقوقهن.

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"الأهلي في الصدارة"

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وفي مصر تداول المغردون هاشتاغ #الاهلي_منفردا_فالصداره في إشارة إلى تصدر نادي الأهلي لكرة القدم قائمة الدوري الممتاز في مصر.

واستخدم مشجعو النادي الهاشتاغ لدعم فريقهم وللتعبير عن فرحتهم بتصدر فريقهم الدوري بفارق ثماني نقاط عن نادي مصر للمقاصة.

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وورد على الهاشتاغ نحو سبعة آلاف تغريدة.