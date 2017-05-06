مغردون منقسمون حول #المناطق_الآمنة .. "حل للأزمة أم بداية لتقسيم سوريا؟"

محطات عديدة استوقفت انتباه رواد العالم الافتراضي، أبرزها، اتفاقية المناطق الآمنة في سوريا، وتواصل النقاش حول نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، وحملة فيسبوكية في العراق تطالب بإطلاق سراح "سارق حليب".

مغردون حائرون في #المناطق_الآمنة .. حل للأزمة أم بداية لتقسيم سوريا؟

حازت اتفاقية المناطق الآمنة في سوريا على اهتمام المغردين في سوريا والأردن ولبنان.

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وكانت روسيا وتركيا وإيران قد وقعت في أستانا وثيقة تقضي بإنشاء مناطق لـ "خفض التصعيد" في سوريا دون أن تحمل توقيع النظام السوري أو الفصائل المعارضة.

وشاع استخدام هاشتاغ "#المناطق_الامنه" الذي سجل أكثر من 10 آلاف تغريدة

بعض المتفاعلين مع الهاشتاغ حذروا من الأبعاد الخطيرة للاتفاق، ووصفوه بأنه غامض وغير مشروع. كما عدوه بداية تقسيم البلاد إلى دويلات.

وعلق محمد خضر بالقول " أعتقد أن التقسيم باتَ واضحاً للجميع في اتفاقية المناطق الآمنة ولكنه ليس بتقسيم خرائطي، على ما اعتقد سيصبح تقسيم نفوذي، أي كل منطقة من المناطق تتبع لدولة من الدول الضامنة، وستنتقل المعارك للمناطق الشرقية من سوريا، والكعكة الجنوبية ستكون بيد الأمريكيين لحماية حدود إسرائيل من أي هجوم مباغت."

وعلى المنوال نفسه، غرد حساب ‏ @BryanMemorial " قرار #المناطق_الآمنة في #سوريا هو في ظاهره تكوين حالة أمن لكنه في باطنه إعلان لاستمرارا #الحرب!."

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من جهة أخرى، رحب المغرد جهاد عبد الله بالقرار، فكتب يقول " الحفاظ على قطرة دم واحدة هو انجاز .. اذا كانت هذه #المناطق_الآمنة تساهم بالحفاظ على دم السوريين يا مرحبا بها."

ورأى المغرد علي قاسم، أن الاتفاق سيشكل فرصة لجبهة النصرة لترتيب صفوفها ، فغرد " ستكون #المناطق_الآمنة فرصة جيدة لـ #جبهة_النصرة بالتحضير لتنفيذ هجومات واسعة جديدة ضدنا. وفرصة لنا بفك الحصار عن #دير_الزور."

أما المغرد صالح فكتب "المناطق الآمنة والتحولات الديموغرافية على الأرض السورية ستسرع عملية تقسيمها فليس على أرضها من أهلها من بيده القرار. وسيخرج الأسد بحصة الأسد."

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و وصف قطاع من المغردين الاتفاقية بأنها " اختبار" روسي للموقف الأمريكي. كما شبهها آخرون بـ"الصفقة الكبرى"، ورأوا أنها دليل على حدوث تغير جذري في الموقف روسيا تجاه الأزمة السورية.

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كيف تناول المغردون الجزائريون نتائج #تشريعيات_2017 ؟

ما تزال الانتخابات التشريعية الجزائرية تشغل اهتمام المغردين في البلاد، إذ انبروا في تقديم قراءتهم الخاصة في نتائج الانتخابات.

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وقد سفرت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية عن فوز التحالف الحاكم بين حزبي جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتجمع الوطني الديمقراطي، ما سيمنح الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني. وبلغت نسبة المشاركة 38,25% .

و تنوعت آراء المتفاعلين مع هاشتاغ #تشريعيات_2017، بين الترحيب والانتقاد والسخرية ، ففي الوقت الذي أعرب فيه البعض عن رضاه التام من نتائج الانتخابات، رأى البعض الآخر أن "الشباب العازف" كان الحزب الفائز في الانتخابات.

و رأى نشطاء أن نسبة التصويت جسدت حالة اليأس التي يعيشها الشباب الجزائري وطالبوا بإيجاد حلول جذرية لمشكل البطالة .

كما نشر مغردون آخرون صورا تظهر قيام مواطنين بوضع أوراق بيضاء عوض ورقات المرشحين.

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في المقابل، أطلق مغردون آخرون هاشتاغ #لن_نكون_حطبا_لناركم، وصفوا من خلاله اعتراض البعض على الانتخابات بمحاولة لإثارة البلبلة في البلاد.

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#سارق_الحليب

أثار حكم بالسجن على عراقي سرق علب حليب لإطعام ابنه الرضيع غضبا في أوساط المغردين في البلاد.

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ووفقا لوسائل اعلام عراقية الكترونية، تم توقيف الرجل سنة 2016 حيث اعترف بسرقة 14 علبة حليب و حفاظات، لعدم امتلاكه المال لتوفير احتياجات طفله الرضيع . وبعد عام من السجن والتحقيق، حكم على الرجل بالسجن 11 سنة.

وقد تحول هاشتاغ # ارجعوا_اموال_حليب_الاطفال الذي أطلقها نشطاء على فيسبوك للتعبير عن تضامنهم مع الرجل إلى شعار رفع خلال مظاهرة جابت شوارع أربيل مطالبة بإطلاق سراحه.

كما نقلت وسائل إعلام عراقية، عن رئيس محكمة كركوك قوله إن "الشخص قد أدين بعدة قضايا سرقة وقد صدر الحكم بحقه بعد أن سجل ضده 13 حالة سرقة، على عكس ما نقلته وسائل إعلام التي أفادت بأنه سرق فقط الحليب وحفاظات الأطفال."

ولم يتسن لبي بي سي الوصول على الهيئة القضائية في اربيل للحصول على معلومات أفور حول الموضوع.

وتحت هاشتاع # سارق_الحليب، دافع نشطاء عن المتهم وطالبوا بإعادة النظر في قضيته وبإطلاق سراحه.

وقال مغردون إن قصة هذا الرجل لخصت معاناة الشعب العراقي وخاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة في ظل سياسة التقشف التي تطبقه الحكومة.

ودعوا لمحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين يتحملون مسؤولية الأوضاع المزرية التي وصل إليها العراق، حسب وصفهم.

من جهة أخرى، استعبد مغردون الصحة الخبر، وأكدوا على ضرورة تطبيق القانون وعلى أن ينال كل سارق عقابه العادل مهما كان حجم التهمة.

كما دعا آخرون غلى تفعيل مقص الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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