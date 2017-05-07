حديث تويتر: الديمقراطية الفرنسية والحياة السياسة في العالم العربي

الانتخابات الفرنسية

جذبت الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري اليوم انتباه المغردين في العالم العربي. وتحدث عدد كبير عن أهمية الديمقراطية وحرية اختيار رؤساء الدول وقارنوا ما يجري في فرنسا بالواقع السياسي في العالم العربي منتقدين انعدام تداول النخب السياسة في غالبية الدول العربية على حد قولهم.

مصدر الصورة Twitter

وبغض النظر عن الفائز بالانتخابات، قال المغردون إن الشعب الفرنسي يستحق الاحتفال بهذا العمل الديمقراطي.

#كلمه_لحمدين_صباحي

وفي مصر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #كلمه_لحمدين_صباحي بعد أن دعا حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق في مصر، القوى السياسية والحزبية إلى تأسيس "جبهة وطنية موحدة"، بهدف اختيار مرشح للدفع به في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2018.

مصدر الصورة Twitter

وحصد الهاشتاغ آلاف التغريدات التي غلبت عليها النبرة المنتقدة لصباحي وتوقيت دعوته. فيما رحب البعض بطرح حمدين قائلين إن مثل هذه الدعوة تصب في صالح الديمقراطية وتمثل تعبيرا عن حياة سياسية فعالة في مصر.

التطورات الميدانية في سوريا

والى موضوع آخر حيث انشغل المغردون في العالم العربي بآخر التطورات الميدانية في سوريا. وعلق كثيرون على أوضاع المناطق الآمنة التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات أستانا بهدف ضمان صمود وقف لإطلاق النار.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وكتب بعض النشطاء من داخل سوريا على موقعي تويتر وفيسبوك عن الاستقرار النسبي في المناطق الآمنة خلال الأيام الأخيرة، متحدثين عن بعض الخروقات التي حدثت في بعض المناطق.

وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوبي دمشق، غرد البعض عن بدء التجهيزات لخروج بعض مقاتلين المعارضة من المخيم. واستخدم المغردون هاشتاغ #اليرموك للتحدث والتعليق على الخبر.

ونشرت صفحات مؤيدة للحكومة السورية على فيسبوك أن حوالي نصف مساحة المخيم ستعود تحت سيطرة القوات الحكومية والفصائل الفلسطينية بعد عملية انسحاب المقاتلين التي من المفترض أن تبدأ اليوم كما قال نشطاء.