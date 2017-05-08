ماكرون وانتخابات الرئاسة الفرنسية حديث الناس على تويتر

#ماكرون

نبدأ اليوم تقريرنا من فرنسا حيث تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الوسطي إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، ليصبح أصغر رئيس منتخب في تاريخ البلاد. وظهر هاشتاغ #ماكرون في أكثر من 50 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وانتشر الهاشتاغ في دول عربية عدة ومنها السعودية ومصر والجزائر والمغرب. كما انتشر هاشتاغ باللغة الفرنسية بعنوان #presidentielle2017 حول العالم ليظهر في حوالي مليون تغريدة.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وكانت غالبية التغريدات إيجابية ومهنئة فيما تطلع البعض لسياسات ماكرون تجاه قضايا الشرق الأوسط.

#التعليم_في_مصر

وإلى مصر حيث انتشر هاشتاغ #التعليم_في_مصر للتحدث عن فعاليات مؤتمر "التعليم فى مصر نحو حلول إبداعية" الذي ينطلق اليوم الاثنين.

مصدر الصورة Twitter

وحصد الهاشتاغ أكثر من 10 آلاف تغريدة. واستخدم المغردون الهاشتاغ للتحدث عن جودة التعليم في البلاد بينما طالب كثيرون الجهات المسؤولة بالعمل على تحسين المناهج التعليمية وتطوير منظومة الثانوية العامة.

وشدد كثيرون على أهمية التعليم والحاجة للاستفادة من البحث العلمي للتطوير والتنمية.

#سقوط_طالب_من_الدرج

وفي السعودية، انتشر مقطع فيديو مستخرج من كاميرا مراقبة خاص بمدرسة يظهر لحظة سقوط طالب من طابق علوي ليؤدي إلى وفاته. ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة المقطع.

وانتشر هاشتاغ #سقوط_طالب_من_الدرج للتحدث والتعليق على الفيديو الذي صور في شهر أبريل / نيسان الماضي. وتحدث المغردون عن معايير السلامة داخل المدارس والمباني العامة مطالبين السلطات بتحسين تلك المعايير لضمان سلامة المواطنين.

مصدر الصورة Twitter

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.