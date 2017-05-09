تأييد واسع على تويتر لتصريحات أردوغان حول القدس

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أردوغان والقدس

ولدت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي عبر فيها عن معارضته لقانون منع الأذان في إسرائيل، ردة فعل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في دول عربية عدة.

وهاجم أردوغان أمس الاثنين إسرائيل ودعا كل المسلمين في العالم إلى زيارة القدس والمسجد الأقصى "حفاظا على هويته الإسلامية وتجنبا لتهويد القدس".

وأتت غالبية التغريدات على موقع تويتر مؤيدة لتصريحات أردوغان ومشيدة بالموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية. وطلب كثيرون من الزعماء والقادة العرب اتخاذ موقف مشابه لنصرة الفلسطينيين في القدس.

واستخدم المغردون هاشتاغات #أردوغان و #فلسطين و#القدس للتحدث عن والتعليق على التصريحات التي قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها أصابتها بصدمة.

#نطالب_بمراقص_خاصه_بالشباب

وإلى موضوع آخر، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أصوات تطالب بمراقص خاصة بالشباب. وحصد هاشتاغ #نطالب_بمراقص_خاصه_بالشباب أكثر من 75 ألف تغريدة منذ إطلاقه صباح اليوم.

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ومع أن الهاشتاغ بدء في السعودية إلا أنه انتشر في دول خليجية أخرى مثل الكويت والإمارات. وانقسمت آراء المغردين بين مؤيد لهذه المراقص ومعارض.

وقال كثيرون إن مثل هذه المراقص لا تنفع الشباب بل على العكس قد تؤدي إلى زيادة "الفتنة" في المجتمع، على حد قولهم. بينما أيد آخرون إنشاء المراقص، قائلين إنها تعتبر منفذا للشباب ومحفزا للنشاطات الاجتماعية الايجابية.

#المجتمع_وثقافه_الاستهلاك

وفي عُمان، انشغل الناس على تويتر خلال اليومين الماضيين بثقافة المستهلك، ودشن مغردون هاشتاغ #المجتمع_وثقافه_الاستهلاك للتحدث عن الموضوع. ونشر العديد مقاطع مصورة للتوعية والدعوة للتحكم في الإنفاق وإدارة ميزانية العائلة والتدبير المنزلي.

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ومع اقتراب شهر رمضان، شدد المغردون على أهمية ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير.