بيتزا هت تعتذر للفلسطينيين

مصدر الصورة Social Media

بيتزا هت إسرائيل

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة مطاعم بيتزا هت بعد أن نشر فرع المطعم في إسرائيل على صفحته الرسمية على فيسبوك إساءة وسخرية من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.

وكتبت بيتزا هت على صورة مأخوذة من مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر مروان البرغوثي، الذي يقود إضرابا عن الطعام للمعتقلين الفلسطينيين، وهو يأكل في زنزانته: "البرغوثي: "إذا أردت أن تكسر الإضراب عن الطعام فلما لا تطلب بيتزا؟"

مصدر الصورة Twitter/@MohamdNashwan

وأطلق مغردون هاشتاغات #مقاطعه_بيتزا_هت و #boycott_pizzahut حيث ظهروا في أكثر من 30 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

وبعد موجة الغضب بين أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بيتزا هت بإزالة الخبر من صفحتها.

وبعد ساعات قامت الشركة الرئيسية بنشر اعتذار على صفحتها الرسمية على فيسبوك والتي يبلغ عدد متابعيها أكثر من 29 مليون وكتبت: "إن بيتزا هت العالمية تعتذر عن أي ضرر تسبب فيه المنشور على صفحة بيتزا هت إسرائيل على فيسبوك. لقد كان تصرفاً غير مناسب، ولا يعكس قيمة اسمنا التجاري".

مصدر الصورة Facebook

مصدر الصورة Twitter

ولا يبدوا أن الاعتذار أرضى الغاضبين فقام العديد بنشر الاعتذار للفت الانتباه للقصة والمطالبة بمقاطعة المطعم بشكل فوري. وكتبت جود شهاب على فيسبوك: فات الأوان. سنستمر بالمقاطعة حتى يتم إغلاق كل الأفرع داخل المستوطنات الإسرائيلية. أما محمد رسلان فكتب: جيد. نحن جادون بشأن هذه المقاطعة.