مشجعو ريال مدريد يحتفلون بوصول فريقهم لنهائي دوري الأبطال

قضايا اليوم: ابتهاج في أوساط مشجعي ريال مدريد بعد نجاح فريقهم في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتفاعل مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حكم حبس الإعلامي توفيق عكاشة لتزويره شهادة دكتوراة.

ريال مدريد يصل إلى نهائي دوري الأبطال

مصدر الصورة Getty Images Image caption المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان

نبدأ تقريرنا اليوم بالاهتمام العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمباراة أمس بين الناديين الإسبانيين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة العودة أمس بخسارة ريال مدريد بهدفين لهدف، ولكن الفريق تمكن من التأهل إلى الدور النهائي بمجموع المبارتين، إذ أنه فاز على اتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب.

وبتلك النتيجة يواجه ريال مدريد في الدور النهائي نادي يوفينتوس الإيطالي.

وأعلن مشجعو ريال مدريد عن ابتهاجهم عن وصول فريقهم وهو حامل اللقب للنهائي ما سيمكنه من المدافعة عن لقبه.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وانتشر هاشتاغ حمل اسمي الفريقين بالعربية ليظهر في نحو تسعين ألف تغريدة، و بين مشجعي ريال انتشر هاشتاغ اخر حمل اسم Hala Madrid ليظهر بدوره في نحو 230 ألف تغريدة.

حبس "مفجر الثورة"

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وفي مصر، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الحكم بحبس الإعلامي ونائب البرلمان السابق في مصر توفيق عكاشة لتزويره شهادة الدكتوراه.

وظهر اسمه في نحو ألفين تغريدة منذ صدور خبر الحكم عليه بالسجن. وقضت المحكمة بأن يدفع عكاشة كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري لوقف تنفيذ الحكم.

وتناول عدد من المغردين الحكم بسخرية، متسائلين كيف يمكن للقضاء المصري الحكم على عكاشة بالسجن كونه "مفجر ثورة 30 يونية"، كما وصف عكاشة نفسه في مقابلات تليفزيونية من قبل.