انتقادات واسعة في مصر لـ #سالم_عبدالجليل بعد تصريحاته حول المسيحيين

#سالم_عبد_الجليل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاغ #سالم_عبد_الجليل بعد أن وصف عالم الأزهر والداعية الإسلامي خلال حلقة من برنامج يومي المسيحيين بالكفار قائلا إن عقيدتهم "فاسدة".

وولدت تصريحات عبد الجليل موجة إدانات واسعة في مصر وقال كثيرون إن تصريحاته لا تمت للإسلام بصلة. وأتت غالبية التغريدات منتقدة بشدة لكلام عبد الجليل مطالبة الأزهر برد قاس تجاهه.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وورد الهاشتاغ في آلاف التغريدات منذ إطلاقه يوم أمس الخميس إذ ظهر بين أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر خلال اليومين الماضيين.

وبعد موجة الانتقادات، أصدر عبد الجليل اعتذارا حول تصريحاته على صفحته الرسمية على فيسبوك وكتب: "إن البعض اعتبر فيه جرحا لمشاعر الإخوة المسيحيين فأنا عن جرح المشاعر أعتذر".

مصدر الصورة Facebook

ويبدو أن الاعتذار لم يمتص غضب المغردين إذ استمر الهاشتاغ بالظهور في التغريدات المنتقدة لعبد الجليل والداعية لمحاسبته.

الوضع الإنساني في الموصل

وإلى العراق حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بمساعدة المدنيين المحاصرين داخل الأحياء الواقعة تحت سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في مدينة الموصل.

وغرد العديد من النشطاء العراقيين حول تردي الأوضاع الإنسانية وتخوفهم من استهداف المدنيين داخل أحياء المدنية. وانتشرت على موقع تويتر صور ومقاطع فيديو لنازحين فروا خلال الأيام الماضية من مناطق القتال بين التنظيم والقوات العراقية . وقال النشطاء إن كثيرين بينهم نساء وأطفال بحاجة لمساعدة طبية فورية ويتعين نقلهم إلى المستشفيات.

ومع استمرار المعارك لتحرير المدينة بالكامل، أبدى نشطاء قلقهم وتخوفهم من نفاد مخزونات الماء والغذاء لدى العالقين في مناطق المعارك وفي المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وقالت الأمم المتحدة إن ما بين ١٠٠ ألف و٢٠٠ ألف آخرين يمكن أن يفروا من المدينة قبل المعركة النهائية في المدينة القديمة.