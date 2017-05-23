انفجار #مانشستر: ردود فعل وتعازي وإدانات على مواقع التواصل الاجتماعي

طغى التفجير الذي استهدف حفلا موسيقيا في مدينة مانشستر الانجليزية على اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم صباح الثلاثاء.

وتصدر هاشتاغ المدينة بالانجليزية #manchester قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم وظهر في قرابة المليوني تغريدة منذ وقوع التفجير مساء الاثنين.

كما تصدر هاشتاغ حمل اسم المدينة بالعربية #مانشستر قوائم أكثر الهاشتاغات تداولا في معظم البلاد العربية وورد عليه بدوره أكثر من 45 ألف تغريدة.

مصدر الصورة Spredfast

أما في مانشستر فقد بدأ المغردون هاشتاغ Missing In Manchester أو "مفقودون في مانشستر" الذي استخدم لنشر صور الأشخاص الذين كانوا موجودين في الحفل ولم يعرف مصيرهم إلى الآن. وناشد أهاليهم على الهاشتاغ من لديه معلومات عنهم أن يبلغ الشرطة. ومن جانبهم أظهر مغردون من مانشستر تعاطفهم مع الأهل وعرضوا مساعدتهم في البحث عن المفقودين.

مصدر الصورة Twitter

كما دشن مغردون بريطانيون " We Stand Together" أو نقف معاً للتعبير عن تضامنهم واستنكارهم لهذا التفجير. واستخدم حساب "شرطة المتروبوليتان" الرسمي هذا الهاشتاغ لمشاركة صور الأعلام المنكسة فوق مبنى "سكوتلاند يارد" في لندن حزنا على ضحايا التفجير.

مصدر الصورة Twitter

بدورها قامت المغنية الأمريكية "اريانا غراندي" والتي وقع التفجير عقب حفلها بالتغريد على حسابها الرسمي

"محطمة .من أعماق قلبي، وأنا آسف لذلك. ليس لدي كلمات." وتم تداول هذه التغريدة أكثر من نصف مليون مرة

مصدر الصورة Twitter

أما في العالم العربي جاءت العديد من تعليقات المغردين لتدين الحادث وكتب أحد المستخدمين: "قتل المدنيين الأبرياء لمصلحة من؟ ومن هو الذي يبيح هكذا جريمة؟ ولمصلحة من نخسر تعاطف الشعوب مع قضايانا؟" وعلق آخر بقوله: "الارهاب ضرب #مانشستر اليوم. واغلب ضحاياه اطفال أو شباب في مقتبل العمر. الارهابيون كل يوم يوسعون مناطق اهدافهم لتشمل اكبر عدد من الابرياء."

وعلقت مستخدمة اخرى: "الموسيقى كانت ملاذنا الوحيد، فماذا الآن؟ هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل."

مصدر الصورة Twitter