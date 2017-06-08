حملة سعودية عبر مواقع التواصل لمقاطعة المنتجات التركية

قضايا اليوم: حملة لمقاطعة المنتجات التركية في السعودية بعد القرار التركي بإرسال قوات إلى قطر، والناخبون البريطانيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

#مقاطعة_المنتجات_التركية في السعودية

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نبدأ اليوم تقريرنا مع أحدث تطورات الأزمة في الخليج وما تناوله المغردون في العالم العربي صباح الخميس في هذا الشأن.

فقد انتشر صباح الخميس في عدد من دول الخليج على رأسها السعودية هاشتاغ يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية، ورد عليه أكثر من مئة ألف تغريدة على مدار السبع ساعات الماضية.

ويأتي الهاشتاغ بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى قاعدة عسكرية بقطر.

وعبر الهاشتاغ أشار مغردون إلى أسباب المطالبة بمقاطعة المنتجات التركية، وكتب أحدهم: "الإعلام التركي يسيء للخليج وللمملكة السعودية بشكل خاص، لذلك نبدأ حملة مقاطعة". وكتب آخر: "تركيا تسعى لتفرقة الخليج ومساندة قطر."

وتداول مستخدمون سعوديون صورا وأسماء منتجات تركية تباع بداخل السعودية، مرفقة بتحذير لتجنب شرائها.

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بينما انتقد عدد من المستخدمين الأتراك الحملة ومن يدعمها من السعوديين، وكتب أحدهم: "مقاطعتكم لنا هو بمثابة وسم شرف".

وعلى صعيد متصل استخدم سعوديون وإماراتيون هاشتاغ #٥٠٠٠جندي_تركي_لحمايه_تميم نددوا من خلاله بالخطوة التركية لإرسال قوات إلى قطر وبما وصفوه بإستعانة الدولة القطرية بالقوات التركية لحمايتها من دول الخليج المجاورة.

وكتب أحد المغردين مخاطبا أمير قطر: "أستعنت يا تميم بمن لا يفيدوك وتخليت عن حماة دارك."

وورد على الهاشتاغ نحو سبعة آلاف تغريدة منذ ظهوره أمس.

#Vote2017

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وننتقل إلى هاشتاغ آخر انتشر بداخل لندن وهو #Vote2017 بينما يتوجه الناخبون البريطانيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة.

وعبر الهاشتاغ حث المستخدمون الآخرين على الخروج والذهاب إلى مراكز الاقتراع بمنطقتهم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الديموقراطي.

وكتب مستخدم: "الناخبون هم من يقررون مستقبل البلد. أخرج اليوم وأدل بصوتك!"

وأشارت بعض المستخدمات إلى نشطاء حقوق المرأة البريطانيات أو من يطلق عليهن أسم Suffragettes اللاتي طالبن بالسماح للنساء بالتصويت ونجحن بعد صراع طويل.

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وورد على هاشتاغ #Vote2017 أكثر من عشرة آلاف تغريدة.