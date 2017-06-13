تيران_وصنافير_مصرية يعود إلى ساحة مواقع التواصل

قضايا اليوم: تجدد الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واستمرار الجدل والسجال بين المستخدمين العرب حول الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين.

#تيران_وصنافير_مصرية

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية من داخل البرلمان المصري

نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث يستمر الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية جزيرتي تيران وصنافير وما إذا كانت تبعيتهما لمصر أم للسعودية.

ويناقش مجلس النواب المصري حاليا القضية على الرغم من صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية المصرية يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أعرب العديد من المصريين عن غضبهم من مناقشة البرلمان المصري للقضية، رافضين ما وصفوه ببيع جزء من الوطن، بينما يقدم الفريق الآخر وثائق وصفت بأنها تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.

وتابع مستخدمون مصريون النقاش الذي يجري بالبرلمان وتداولوا مقاطع تظهر نوابا معارضين لاتفاقية ترسيم الحدود يهتفون داخل البرلمان: "مصرية مصرية" في إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير وهو ما دفع نوابا آخرين إلى اتهامهم بمحاولة إثارة شغب وفوضى بالمجلس.

مصدر الصورة Youtube Image caption لقطة من الفيديو الذي تداوله المستخدمون

وحصل المقطع الذي صور داخل البرلمان على أكثر من أربعين ألف مشاهدة منذ نشره أمس.

وعلى تويتر استخدم المغردون هاشتاغ #تيران_وصنافير وهاشتاغ #تيران_وصنافير_مصرية لعرض آرائهم في الموضوع وللتأكيد على رفضهم للاتفاقية وورد على الهاشتاغين نحو عشرين ألف تغريدة على مدار اليوم الماضي.

مصدر الصورة Twitter

وظهر أيضا هاشتاغ #تيران_وصنافير_سعودية لكنه لم يلق قدرا كبيرا من الانتشار.

#ماذا_تعني_لك_قطر

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ولا تزال الأزمة القطرية الخليجية تسيطر على اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

ونجد صباح الثلاثاء في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم هاشتاغا حمل عنوان #ماذا_تعني_لك_قطر ورد عليه أكثر من مئة ألف تغريدة.

وبطبيعة المناخ المنقسم الحالي تباينت آراء مستخدمي الهاشتاغ تجاه ما يحدث في الخليج واختلفت مواقفهم من الدولة القطرية.

فبينما أشاد قطريون ببلدهم واصفين إياها بالـ"جنة" وشاكرين السلطات على الخدمات التي تقدمها للمواطنين، اتهم مستخدمون خليجيون ما وصفوه بالدعم القطري لجماعات إرهابية تزعزع الاستقرار في المنطقة.

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