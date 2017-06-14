حريق هائل بلندن يطغى على اهتمامات المغردين

نتناول اليوم في تقريرنا ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي من العاصمة البريطانية لندن حيث اندلع حريق كبير بمبنى سكني غربي المدينة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مبنى "غرينفل" المحترق

وانتشر هاشتاغ حمل عنوان اسم البرج #GrenfellTower ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الأربعاء وقد ورد عليه أكثر من مئة ألف تغريدة منذ اندلاع الحريق في الساعات الأولى من فجر الأربعاء.

مصدر الصورة Spredfast Image caption صورة تظهر معدل استخدام هاشتاغ #GrenfellTower و هاشتاغ #لندن منذ اندلاع الحريق

كما ظهر هاشتاغ حمل اسم العاصمة البريطانية في قوائم اكثر الهاشتاغات تداولا في عدد من الدول العربية منها مصر والسعودية والإمارات.

وتداول العديد عبر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى صورا ومقاطع مؤثرة للحريق الهائل في المبنى المكون من 27 طابقا، وسط تحذيرات من أن المبنى قد ينهار.

مصدر الصورة Twitter

ونشر حساب الشرطة الرسمي عبر تويتر رقم هاتف مخصص لمن لديهم معارف أو أقارب كانوا بالمبنى.

مصدر الصورة Twitter

بينما عرض عدد من المواطنين القريبين من المبنى المحترق تقديم المساعدة للمتضررين، وكتب "أبو عبد الله" عبر حسابه عبر تويتر: "إلى أي شخص تأثر في الحريق، لو تحتاج أي مساعدة، مكان تقيم به، غذاء، شراب، أرسل لي في أسرع وقت ممكن."

مصدر الصورة Twitter

بينما كتبت مستخدمة اخرى عبر حسابها على تويتر: "نعيش قرب المبنى المحترق. مستعدون للمساعدة ومن يحتاج مأوى عليه ان يتواصل معنا."

كما غرد مسلمون بريطانيون بأن المسجد المحلي فتح أبوابه لمن يحتاج أي مساعدة، بالإضافة إلى الكنيسة القريبة. كما عرضت منظمات إغاثية محلية إيواء السكان.

مصدر الصورة Twitter

وأشار عدد من المستخدمين إلى غطاء مصنوع من البلاستيك كان قد وضع على واجهة المبنى مؤخرا، قائلين إن الغطاء ساعد على انتشار الحريق.