حريق هائل بلندن يطغى على اهتمامات المغردين
نتناول اليوم في تقريرنا ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي من العاصمة البريطانية لندن حيث اندلع حريق كبير بمبنى سكني غربي المدينة.
وانتشر هاشتاغ حمل عنوان اسم البرج #GrenfellTower ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الأربعاء وقد ورد عليه أكثر من مئة ألف تغريدة منذ اندلاع الحريق في الساعات الأولى من فجر الأربعاء.
كما ظهر هاشتاغ حمل اسم العاصمة البريطانية في قوائم اكثر الهاشتاغات تداولا في عدد من الدول العربية منها مصر والسعودية والإمارات.
وتداول العديد عبر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى صورا ومقاطع مؤثرة للحريق الهائل في المبنى المكون من 27 طابقا، وسط تحذيرات من أن المبنى قد ينهار.
ونشر حساب الشرطة الرسمي عبر تويتر رقم هاتف مخصص لمن لديهم معارف أو أقارب كانوا بالمبنى.
بينما عرض عدد من المواطنين القريبين من المبنى المحترق تقديم المساعدة للمتضررين، وكتب "أبو عبد الله" عبر حسابه عبر تويتر: "إلى أي شخص تأثر في الحريق، لو تحتاج أي مساعدة، مكان تقيم به، غذاء، شراب، أرسل لي في أسرع وقت ممكن."
بينما كتبت مستخدمة اخرى عبر حسابها على تويتر: "نعيش قرب المبنى المحترق. مستعدون للمساعدة ومن يحتاج مأوى عليه ان يتواصل معنا."
كما غرد مسلمون بريطانيون بأن المسجد المحلي فتح أبوابه لمن يحتاج أي مساعدة، بالإضافة إلى الكنيسة القريبة. كما عرضت منظمات إغاثية محلية إيواء السكان.
وأشار عدد من المستخدمين إلى غطاء مصنوع من البلاستيك كان قد وضع على واجهة المبنى مؤخرا، قائلين إن الغطاء ساعد على انتشار الحريق.