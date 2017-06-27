قضايا اليوم: هاشتاغ #غزة_تحت_القصف يتصدر اهتمامات العرب، وانتشار هاشتاغ #كحك_الجيش في مصر، وهاشتاغ #مقاطعة_هارودز_القطرية في الخليج.

#غزة_تحت_القصف

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة لدمار لحق بأحد المنازل بعد القصف الإسرائيلي

نبدأ اليوم تقريرنا من غزة إذ أثار قصف إسرائيلي على القطاع ردود فعل قوية في العالم العربي.

وتصدر هاشتاغ #غزة_تحت_القصف قوائم الهاشتاغات الأكثر انتشارا في معظم الدول العربية صباح الثلاثاء، واحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم. وورد على الهاشتاغ أكثر من 180 ألف تغريدة على مدار السبع ساعات السابقة لكتابة هذا التقرير.

ويأتي انتشار الهاشتاغ الواسع بعد قصف طائرات حربية إسرائيلية عددا من المواقع في القطاع قالت إنها لقواعد عسكرية لحماس ردا على صاروخ أطلق من القطاع باتجاه إسرائيل.

#كحك_الجيش

مصدر الصورة Facebook Image caption صورة من الفيديو

ووفي مصر ظهر هاشتاغ حمل عنوان #كحك_الجيش بعد انتشار مقطع فيديو ساخر لمجموعة من الشباب يقارنون فيه منتجات كحك العيد المختلفة ويقيمونها، كان ضمنها كحك من إنتاج الجيش المصري.

وفي المقطع الساخر أعطى الشباب المشاركون في تقييم أنواع الكحك المختلفة "كحك الجيش" تقييما عاليا، وفي النهاية ينتهي المقطع بشاب وهو يقول "بنحبه... كلنا بنحبه" في إشارة إلى الجيش والكحك الذي ينتجه.

وورد على الهاشتاغ نحو ثمانية آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

#مقاطعة_هارودز_القطرية

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة لمتجر هارودز بوسط لندن

وننتقل إلى الخليج حيث يستمر السجال بين المستخدمين في قطر والدول المجاورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر هاشتاغ حمل عنوان #مقاطعة_هارودز_القطرية يدعو إلى مقاطعة المحل التجاري الشهير "هارودز" في لندن، والذي يملكه جهاز قطر للاستثمار، بعد شرائه من رجل الأعمال المصري محمد فايد.

وغرد العديد من القطريين عبر الهاشتاغ مستنكرين الدعوة، طالبين من يقاطع المحل عليه أن يقاطع لندن بأكملها، حيث تستثمر دولة قطر بكثافة في لندن.

وورد على الهاشتاغ 14 ألف تغريدة.