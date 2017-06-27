كحك_الجيش يثير جدلا في مصر

ظهر في مصر هاشتاغ حمل عنوان #كحك_الجيش بعد انتشار مقطع فيديو ساخر لمجموعة من الشباب يقارنون فيه منتجات كحك العيد المختلفة ويقيمونها.

وقيم الشباب كحك العيد من محلات وشركات مختلفة معروفة في مصر، بناءً على طعم الكحك، وتماسكه، ثم يعطون كل منتج تقييما من عشرة.

مصدر الصورة Facebook

وفي المقطع الساخر منح الشباب "كحك الجيش" تقييما عاليا، وفي النهاية ينتهي المقطع بشاب وهو يقول "بنحبه... كلنا بنحبه" في إشارة إلى الجيش والكحك الذي ينتجه.

مصدر الصورة Facebook

ورأى البعض في المقطع سخرية من الجيش المصري والكحك الذي ينتجه، بينما كان لآخرين رأي مخالف.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وورد على الهاشتاغ نحو ثمانية آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.