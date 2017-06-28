بكيفنا_خليجيين : أغنية كويتية تدعو إلى التضامن بين شعوب الخليج

قضايا اليوم: انتشار أغنية "بكيفنا خليجيين" من عمل شاب كويتي يدعى شعيب راشد تدعو إلى تضامن الشعوب الخليجية المختلفة، بينما يستمر السجال والصراع بين قطر والإمارات عبر هاشتاغ #اهل_قطر_لهم_حق في قطر، وهاشتاغ #قطر_تدعم_الارهاب في الإمارات. والمصريون يتحدثون عن عيدهم عبر هاشتاغ #العيد_بالنسبالي_كان.

#بكيفنا_خليجيين

مصدر الصورة Youtube Image caption لقطة من الأغنية على موقع يوتيوب

نبدأ اليوم تقريرنا من الكويت حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #بكيفنا_خليجيين في إشارة إلى أغنية لشاب كويتي يدعى شعيب راشد.

وانتشرت الأغنية على يوتيوب بصورة كبيرة منذ رفعها على الموقع الثلاثاء لتحظى بأكثر من 700 ألف مشاهدة.

وتتناول الأغنية الأزمة الخليجية الحالية بين قطر وعدد من الدول الخليجية المجاورة لها، داعية إلى تضامن الشعوب الخليجية المختلفة.

وكتبت نورة: "مهما يصير يبقى شعب الخليج متحد وعلى قلب واحد".

وورد على هاشتاغ #بكيفنا_خليجيين نحو تسعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. ويظهر الرسم التالي معدل استخدام الهاشتاغ منذ ظهوره.

مصدر الصورة Spredfast

#اهل_قطر_لهم_حق و#قطر_تدعم_الارهاب

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ومازلنا مع الأزمة الخليجية والسجال المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي بين قطر من جهة والسعودية والإمارات ودول عربية أخرى من جهة.

ونجد انتشارا لهاشتاغ #اهل_قطر_لهم_حق في أوساط مستخدمي تويتر في قطر ليظهر في نحو خمسة آلاف تغريدة.

وعبر الهاشتاغ غرد القطريون وعدد من الكويتيين أسباب دعمهم لقطر، والتأكيد على صمودهم في وجه ما وصفوه بالحصار المطبق عليها.

وكتبت مغردة: "أنا مواطنة مسلمة عربية خليجية كويتية أرفض حصار غزة و قطر واحنا ايد واحدة ضد الظلم وأهله".

بينما ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الإمارات هاشتاغ #قطر_تدعم_الارهاب، ورد عليه أكثر من ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

#العيد_بالنسبالي_كان

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وننتقل إلى مصر حيث استخدم المغردون هاشتاغ #العيد_بالنسبالي_كان للتعبير عن كيف كان عيدهم وماذا فعلوا خلاله.

مصدر الصورة Twitter

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وورد على الهاشتاغ أكثر من 12 ألف تغريدة.