قنديل_البحر "يغزو" شواطئ مصر

قضايا اليوم: انتشار لهاشتاغ #قنديل_البحر في مصر بعد ظهور العديد من قناديل البحر على الساحل الشمالي وبعض محافظات قناة السويس، وانتشار مقطع فيديو لترامب وهو يقطع مكالمة رسمية مع رئيس الوزراء الإيرلندي الجديد لـ"يغازل" صحفية، وسعوديون يدعون إلى مقاطعة زيارة تركيا لأغراض سياحية على خلفية دعمها لقطر.

#قنديل_البحر

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية من عام 2005 لقناديل بحر في شرم الشيخ

نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا هاشتاغ #قنديل_البحر.

وتداول المغردون أنباء عن ظهور العديد من قناديل البحر اللاسعة على شواطئ الساحل الشمالي في مصر.

كما نشر مستخدمون عبر فيسبوك صورا تظهر أعدادا كبيرة من قناديل البحر على شاطيء مدينة بورسعيد التي تقع على قناة السويس.

مصدر الصورة Facebook

وتناول مستخدمون الموضوع بسخرية، وكتب أحدهم: " في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار اللحوم... ويأكل الناس لحم الحمير... يقذف الله لنا لحما طريا... كلوا واشربوا واشكروا".

وورد على هاشتاغ قنديل البحر أكثر من تسعة آلاف تغريدة.

ترامب "يغازل" صحفية

مصدر الصورة .

وعلى مستوى عالمي، نجد انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وو يقطع مكالمة مع رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد ليو فارادكار، بعد أن لفتت نظره صحفية إيرلندية كانت ضمن عدد من الصحفيين في مكتبه بالبيت الأبيض.

وأثار المقطع، الذي لم يزد عن 25 ثانية، وتغريدة الصحفية التي أعيد نشرها أكثر من 11 ألف مرة ردود فعل متباينة بين من رأوا في تصرف ترامب عنصرية ضد النساء ومن وصفوه بأنه مجرد مجاملة لطيفة.

يمكنكم مشاهدة الفيديو هنا.

#مقاطعه_سياحه_الجلافه_بتركيا

وننتقل إلى الخليج حيث انتشر صباح الخميس في السعودية والإمارات هاشتاغ حمل عنوان #مقاطعه_سياحه_الجلافه_بتركيا.

ويدعو المستخدمون السعوديون عبر الهاشتاغ إلى مقاطعة السفر السياحي إلى تركيا، وإلى زيارة مصر ودول خليجية عوضا عنها.

مصدر الصورة Twitter

ويأتي الهاشتاغ في ظل الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول خليجية مجاورة لها وما يوصف بالدعم التركي للدولة القطرية.

وورد على الهاشتاغ نحو ألف تغريدة.