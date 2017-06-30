انتشار هاشتاغ #نهاية_داعش مع بدء "المعركة الأخيرة" بالموصل

قضايا اليوم: انتشار لهاشتاغ #نهاية_داعش مع بدء "المعركة الأخيرة" بالموصل، وتفجيرات ضد الجيش اللبنانية في بلدة عرسال الحدودية، وحلول ذكرى مظاهرات 30 يونيو في مصر.

#نهاية_داعش

مصدر الصورة Getty Images Image caption مسجد النوري الذي سيطرت عليه القوات العراقية أمس الخميس عسكريا

نبدأ اليوم تقريرنا بالتفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان بدء ما سمي بالمعركة الأخيرة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الموصل العراقية.

وأعلنت قناة العراقية التليفزيونية الخميس أن التنظيم قد سقط، مستخدمة عبارة "وسقطت دولة الخرافة" ما أسفر عن انتشار هاشتاغ يستخدم تلك العبارة.

مصدر الصورة . Image caption تليفزيون "العراقية" وإعلانه عن سقوط التنظيم

وورد علي هاشتاغ #سقطت_دولة_الخرافة أكثر من 12 ألف تغريدة، واستخدمه المغردون لنشر رسائل شكر للجنود العراقيين وأفراد القوات الأمنية.

وظهر أيضا هاشتاغ #نهاية_داعش الذي ورد عليه نحو مئة ألف تغريدة.

وكتبت مستخدمة: "فرحتي كبيرة للعراق الغالي و شعبه الطيب .. نتمنى تكون هذه نهاية المآسي لهذا البلد و يرجع أحلى من قبل، والعاقبة لسوريا يا ربي".

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وتستمر العمليات ضد التنظيم الذي لا يزال يسيطر على أجزاء من المدينة القديمة في الموصل.

#عرسال

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وننتقل إلى لبنان حيث تصدر هاشتاغ حمل اسم بلدة عرسال التي شهدت عددا من التفجيرات الانتحارية في مخيم للاجئين السوريين في البلدة.

وأصيب سبعة جنود لبنانيين في مداهمات للجيش لمخيمين للاجئين السوريين على الحدود الشرقية مع سوريا صباح الجمعة.

وغرد السياسي اللبناني ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب شاكرا الجيش اللبناني ومطالبا بالقضاء على ما وصفه "بالإرهاب" في عرسال، وكتب: "تحية للجيش اللبناني الذي نفذ عملية استباقية في عرسال وفرت علينا عمليات انتحارية والأهم إنهاء وجود الإرهاب هناك".

بينما كتب مستخدم آخر: "الجيش اللبناني يعتقل 350 نازحا سوريا أثناء مداهمته لمخيمات اللاجئين السوريين في مدينة عرسال .هربوا من شبيحة الأسد فجاءهم الجيش اللبناني." ولم يتسن لبي بي سي التأكد من رقم المعتقلين المذكور في التغريدة.

#30_يونيو

مصدر الصورة Getty Images Image caption شعار من مظاهرات 30 يونيو

وفي مصر تحل ذكرى أحداث 30 يونيو / حزيران حين خرجت مظاهرات واسعة في عام 2016 تطالب برحيل الرئيس المصري السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وتفاعل مستخدمون مع الذكرى عبر هاشتاغ #ثوره_يونيو_المجد_العظيم، وكتب أحدهم: "ثورة يونيو كانت ثورة شعب ضد جماعة ارهابية وتجار دين".

وظهر أيضا هاشتاغ حمل عنوان #30_يونيو استخدمه مغردون معارضون للحكومة، وكتب عليه أحدهم: "#30_يونيو كانت ثورة مضادة خطط لها الجيش بغطاء ليبرالي يساري ودعم كنسي وتحريض من الدولة العميقة والقليل ممن خرج جرى استغفاله وكانت لديه مطالب."