انتشار هاشتاغ #رشح_روايه_للقراءة

مصدر الصورة AFP Image caption مكتبة تعرض كتبا للبيع

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت هاشتاغ #رشح_روايه_للقراءه حيث حصد أكثر من 50 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستخدم المغردون الهاشتاغ للتشجيع على القراءة ومناقشة الروايات اللتي أحبوها.

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وكان من بين الروايات التي تحدث عنها المغردون رواية الكونت دي مونت كريستو للكاتب ألكسندر دوما ورواية الخيميائي لباولو كويلو. وانتشر الهاشتاغ في دول أخرى مثل السعودية والإمارات والعراق.

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#انهيار_الاقتصاد_القطري

وإلى الإمارات حيث إنتشر هاشتاغ #انهيار_الاقتصاد_القطري وظهر في أكثر من عشرين ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتحدث المغردون عن تأثير الحصار الخليجي على دولة قطر وعلى الاقتصاد القطري. وكتب البعض عن التأثيرات السلبية للحصار على الدوحة بينما قال اخرون إن قطر ستستطيع الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وفي قطر أطلق مغردون هاشتاغ #اجمل_ما_في_الحصار حيث حصد أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية. وتحدث المغردون عن تأثير الحصار على المواطن العادي.

#الموصل

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وإلى الموصل حيث جلبت عملية استعادة المدينة اهتمام المغردين حول العالم العربي. وحصد هاشتاغ #الموصل أكثر من 30 ألف تغريدة في الساعات الماضية.

وانتشر الهاشتاغ في السعودية والعراق ولبنان الأردن. وطالب المغردون من المجتمع الدولي حماية المدنيين المحاصرين داخل المدينة وتوفير خدمات لهم. ونشر بعض النشطاء صور ومقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية على المدينة.