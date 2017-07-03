أزمة الخليج وقطر تهيمن على اهتمامات المغردين

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#تمديد_المهله_من_اجل_شعب_قطر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #تمديد_المهله_من_اجل_شعب_قطر بعد أن مددت السعودية وثلاث دول عربية أخرى المهلة التي منحتها لقطر لقبول مطالبها، لمدة 48 ساعة إضافية، قبل أن تواجه مزيدا من العقوبات.

وورد الهاشتاغ في أكثر من 60 ألف تغريدة منذ إطلاقه صباح اليوم وكانت الإمارات والسعودية والبحرين من أكثر الدول استخداما للهاشتاغ.

مصدر الصورة Spredfast

#قطر_ترفض_الصلح

وفي المقابل انتشر هاشتاغ #قطر_ترفض_الصلح حيث ورد في أكثر من 100 ألف تغريدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وانتشر الهاشتاغ بين المغردين القطرين الذين عبروا عن رفضهم القاطع للمطالب الخليجية والعقوبات.

واستخدم المغردون من كلى الطرفين الهاشتاغات للحديث عن القضية والنقاش حول التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية.

مصدر الصورة Spredfast

#احكيها_بالفلسطيني

وإلى موضوع آخر حيث انتشر على موقع تويتر في الأردن والأراضي الفلسطينية هاشتاغ #احكيها_بالفلسطيني حيث ورد في أكثر من 17 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية. واستخدم المغردون الهاشتاغ لنشر عبارات وأمثلة تشتهر في المجتمع والتراث الفلسطيني. كما استخدم بعض المغردين الهاشتاغ للحديث عن الحياة السياسية والاجتماعية داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مصدر الصورة Spredfast

#عبايتي_حريه_شخصيه_ياعريفي

وإلى السعودية حيث أثارت تغريدة للداعية السعودي محمد العريفي حول ارتداء العباءة تحفظ العديد من النساء السعوديات. وأطلقت مغردات هاشتاغ #عبايتي_حريه_شخصيه_ياعريفي حيث حصد أكثر من 90 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

وانتقدت المغردات تغريدة العريفي والتي كتب فيها: يا بنتي، لا تشتري عباءة فيها شيءٌ من الزينة، لا تطريز ولا فصوص ولا فتحات."

وكتب كثيرون أن طريقة ارتداء العباءة تعتبر حرية شخصية بينما دافع آخرون عن العريفي قائلين إن لديه الحق بالتحدث عن هذا الموضوع.