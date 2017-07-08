العاصمة الألمانية "هامبورغر" ...خطأ لفظي لمذيع سعودي يشعل تويتر

قضايا عديدة ومواضيع متنوعة استأثرت باهتمام المغردين العرب، جاء على رأسها هجوم في مدينة القطيف شرقي السعودية، و مطالبات بمقاطعة شركة فودافون في مصر، وبعد البوركيني، موضة 'الراس كيني' تجتاح الشواطئ الجزائرية وتثير جدلاً على فيسبوك.

العاصمة الألمانية "هامبورغر" ...خطأ لفظي على قناة سعودية يشعل تويتر

تداول مغردون مقطع فيديو لخطأ وقع فيه مذيع القناة الإخبارية السعودية محمد ذيابي، أثناء تغطيته لقمة العشرين المنعقدة في مدينة هامبورغ الألمانية.

مصدر الصورة youtube Image caption العاصمة الألمانية "هامبورغر" ...خطأ لفظي على قناة سعودية يشعل تويتر

وكان المذيع يحاور مراسل القناة الموجود في مدينة هامبورغ الألمانية، قبل أن يختم الفقرة قائلا " الزميل ... حدثتنا من العاصمة الألمانية هامبورغر، شكرا لك"

وأثار المقطع موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أخطأ المذيع في نطق اسم المدينة الألمانية هامبورج وقال بدلًا منها هامبرجر. كما أخطأ عندما وصفها بأنهما عاصمة ألمانيا.

وقال المذيع الذيابي، إن الخطأ الذي وقع فيه بنطق المدينة الألمانية لم يكن خطأ نحويا وإنما لفظيا، مضيفا أنه لم يستطع تصحيح الخطأ في نفس النشرة التزاما بقواعد العامة في القناة، وفقا ما نقلته مواقع سعودية.

وقد وجه المغردون انتقادات لاذعة للمذيع وطالبوا القناة بفصله عن العمل.

من جهة أخرى ، أطلق مغردون هاشتاغ #متضامن_مع_محمد_الذيابي ساندوا من خلاله المذيع و ردوا على الانتقادات التي طالته وعدوها حملة خبيثة تهدف لتشويه الإعلام السعودي، وفق قولهم.

#تفجير_القطيف

تعرضت نقطة أمنية في مدينة القطيف بالسعودية، فجر السبت، لهجوم مسلح تسبب بإصابات بين رجال الأمن المنتشرين في المنطقة.

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وخصص مغردون سعوديون هاشتاغ بعنوان #تفجير_القطيف للتعليق على الهجوم وتقديم قراءاتهم في أسبابه وتداعياته.

وقد سجل الهاشتاغ أكثر من 90 ألف تغريدة أدانت في مجملها الهجوم و جددت دعمها للقوات الأمنية في حربها ضد ما وصفوه بأعداء الوطن.

ورأى المغردون أن الهجوم يهدف إلى تعطيل مشروع حكومي في محافظة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية شرقي السعودية.

كما ربط آخرون ما حدث بالتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ووجه بعضهم أصابع الاهتمام إلى أطراف خارجية قالوا إنها "تهدف إلى نشر الفوضى في البلاد".

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ودعوا إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها باعتبارها ظاهرة عالمية تهدد الأمن والاستقرار في كل دول العالم.

وعلى صعيد آخر، شدد مغردون على إيجاد حل للمشاكل في محافظة عن طريق فتح حوار بين العقلاء للابتعاد عن الاقتتال والطائفية، حسب وصفهم.

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بعد موجة "البوركيني".. "#الراس_كيني " يثير جدلا في الجزائر

تداول مغردون في الجزائر صورا قالوا إنها لظاهرة جديدة اجتاحت شواطئهم، أطلقوا عليها "رأس كيني" أو "فيس كيني".

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و"الرأس كيني" هو بمثابة قناع للوجه تلبسه النساء ويمتد ليغطي الرقبة ولا يظهر سوى العينين والأنف والفم.

يذكر أن هذه الأقنعة انتشرت في الصين، وتستعمل لحماية البشرة من حروق الشمس.

ولم يعرف بعد السبب الرئيسي وراء هذه الموضة، إلا بعض المغردين الجزائريين أرجعوها إلى رغبة بعض النساء في تحاشي أن تلتقط لهن صور على الشاطئ وهن بلباس البحر.

وأثارت هذه الظاهرة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت النقاش حول ارتداء البرقع والبوركيني.

مصدر الصورة FACEBOOK Image caption "إنه أمر سخيف جدا حتى لو كنت أصوليا لاعترضت بشدة على ارتداء زوجتي او بناتي هذا القناع السخيف المضحك"

و أطلق نشطاء على فيسبوك عدة هاشتاغات لمناقشة الموضوع أبرزها هاشتاغ "#الراس_كيني " أو #الفيس_الكيني وهاشتاغ #قناع_الوجه.

وفي الوقت الذي وصف فيه مغردون ارتداء "الفيس_الكيني" بالتخلف ودعوا إلى حظره في حال انتشاره بشكل كبير، دافع آخرون عن حق النساء في ارتداء ما يردنه.

فودافوان ومصر والأزمة الخليجية.. ما الحكاية؟

تصدر هاشتاغ #قاطعوا_فودافون_مصر قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما في مصر بعدد تغريدات تجاوز 10 ألاف تغريدة.

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يأتي هذا بعد تردد أنباء عن توجه شركات الاتصالات القطرية من بينها فرع "فودافوان قطر" إلى تغيير اسم شبكات المحمول الذي يظهر على شاشة الأجهزة مرفقة بعبارة " تميم المجد".

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وقد تحول هذا الخبر إلى مادة دسمة للنقاش حيث شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي هجوما واسعا طال فروع الشركة العالمية في عدة دول عربية دول أبرزها مصر.

وانطلقت دعوات المقاطعة للشركة عبر هاشتاغات "فودافون_تدعم_الإرهاب"، و"قاطعوا_فودافون".

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في المقابل، انتقد آخرون الهاشتاغات المهاجمة لقطر ولفودفان ووصفوها بالعشوائية وغير المنطقية بينما اعتبر آخرون الضجة المثارة حول الموضوع محاولة للاصطياد في المياه العكر ةواقحام الشركة العالمية في أزمة سياسية لا دخل لها فيها. ودعوا إلى عدم الانجرار وراء "الانفعالات".

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مصدر الصورة Twitter

وبحسب مواقع إعلامية مصرية، فإن فرع فودافوان في البلاد أوضح أن قرار فرع الشركة في قطر هو توجه عام اتخذته جميع شركات الاتصالات في قطر، وهو قرار محلي يخصها وحدها ولا علاقة له بفودافون مصر.