اتفاق #سوريا يجذب اهتمام المغردين

مصدر الصورة MOHAMAD ABAZEED

جنوب سوريا

جذب اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا والذي دخل حيز التنفيذ اليوم اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم العربي. واستخدم مغردون على تويتر هاشتاغ #سوريا و #درعا للتعليق على هذا الاتفاق. وأتت غالبية التغريدات مرحبة بهذا التطور الميداني بينما شكك بعض النشطاء بفرص نجاح الاتفاق.

سيناء

وإلى مصر حيث أطلق مغردون هاشتاغ #سيناء بعد أن قتل شرطيان وأصيب تسعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية لقوات الأمن المركزي في مدينة العريش بشمال سيناء.

وتحدث المغردون عن الوضع الأمني في المنطقة وطالبوا من السلطات المصرية وضع المسألة الأمنية على رأس أولويات الحكومة حتى لا يستمر استهداف الجنود.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 13 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

الكويت وجائزة نوبل للسلام

وإلى الكويت حيث قام بعض المغردين بنشر هاشتاغ #Nobel_Peace_Prize لدعم ترشيح الأمير صباح الاحمد أمير دولة الكويت لجائزة نوبل للسلام.

وحصد الهاشتاغ حوالي ثلاثة آلاف تغريدة فقط..

#صوره_من_تصويرك

وبعيدا عن السياسة أطلق مغردون هاشتاغ #صوره_من_تصويرك لنشر صور أخذوها في بلدانهم أو خلال سفرهم.

مصدر الصورة Spredfast

وحصد الهاشتاغ أكثر من 140 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وكانت السعودية من أكثر البلدان استخداما للهاشتاغ كما أنه ظهر في دول أخرى مثل بريطانيا والنمسا وتركيا.