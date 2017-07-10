هاشتاغ #حزب_الله_مصدر_المخدرات يجتاح تويتر في لبنان والسعودية

مواضيع متنوعة جذبت انتباه المغردين العرب، جاءت على رأسها، زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الموصل لاحتفال بـ"النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية ، ودعوات لمقاطعة صحيفة الرياض السعودية بسبب رسم كاريكاتوري، وهاشتاغ #حزب_الله_مصدر_المخدرات يجتاح تويتر.

#إعلان_يوم_النصر

تربع هاشتاغ #الموصل على قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في العراق والبحرين، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمدينة الموصل لتهنئة القوات الحكومية بـ"النصر"، على تنظيم الدولة الإسلامية.

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كما تبادل مغردون عراقيون عبر هاشتاغ #اعلان_يوم_النصر التهاني باستعادة المدينة، وتداولوا صورا لاحتفالات العراقيين حول العالم.

وفاق عدد التغريدات عبر هاشتاغ #الموصل 90 ألف تغريدة منذ زيارة العبادي للموصل أمس الأحد. وتظهر الخريطة أدناه أهم المدول استخداما للهشتاغ، حيث جاء العراق أولا ثم تلاه لبنان والسعودية. كما ظهر #اعلان_يوم_النصر في أكثر من 90 ألف تغريدة.

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ودعا مغردون آخرون لتوحيد الصفوف لإنهاء تنظيم داعش فكريا وبنيويا في كل ربوع العراق.

ولم تخل بعض التغريدات من المشادات الكلامية، إذ توقع البعض أن تستغل الأطراف تحرير المدينة لتمرير أجندتها السياسية والمذهبية، حسب قولهم. وحذروا من تغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد.

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#حزب_الله_مصدر_المخدرات

أطلق نشطاء لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ بعنوان #حزب_الله_مصدر_المخدرات .

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يأتي هذا بعد تردد أنباء عن اعتقال عناصر مرتبطة بحزب الله اللبناني في عدد من دول العالم مؤخراً بتهمة تهريب المخدرات.

وقد نسب مغردون هذه الأنباء لتقارير إعلامية أمريكية تقول بإن هناك عمليات سرية تشترك فيها أكثر من دولة، وحزب الله في تهريب المخدرات لشراء أسلحة وتمويل عملياته في سوريا، حسب قولهم.

وحصد الهاشتاغ حوالي 40 ألف تغريدة. كما شهد مشاركة واسعة من قبل مغردين لبنانيين وسعوديين.

وفي الوقت الذي هاجم المتفاعلون مع الهاشتاغ الحزب و سياساته في المنطقة وطالبوا بحظر كل فروع وأذرع حزب الله في العالم، وصف آخرون التقارير بالمفبركة التي تهدف من النيل من حزب الله.

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#انفلو_لحساب_صحيفه_الرياض .. هاشتاغ يعيد النقاش حول هيبة المعلم

دعا مغردون سعوديون لمقاطعة صحيفة "الرياض"، إذ اتهموها بالإساءة إلى مهنة التعليم عقب نشرها كاريكاتيرا حول انتهاء عطلة الموظفين في المملكة.

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ويصور الكاركاتير موظفا سعوديا في طريقه للعمل بينما لا يزال المعلم نائما مستمتعا بعطلته.

وعبر هاشتاغ #انفلو_لحساب_صحيفه_الرياض، طالب مغردون ومعظمهم من المعلمين، بوقف متابعة الصحيفة على تويتر.

وشدد هؤلاء المغردون على تغيير الصورة السلبية للمعلم والمعلمة في وسائل الإعلام، حسب قولهم.

في المقابل، اعتبر آخرون أن الكاريكاتير لا يمس من ذات المعلمين واعتبروا الحملة المضادة للصحيفة اعتداء على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.

وقد سجل الهاشتاغ أكثر من 23 ألف تغريدة.

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