"قطر تنوم مواطنيها مغناطيسيا" أما في لبنان"حلمي بوطن"

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قضايا اليوم: ردود فعل متنوعة عن خبر تنفيذ وزارة الداخلية السعودية حكم الإعدام في أربعة مدانين بالإرهاب في القطيف، واستمرار اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالأزمة الخليجية، أما في لبنان فتمنيات اللبنانيين لوطنهم.

#قصاص_ارهابيين_العواميه

نبدأ من السعودية حيث تفاعل المغردون مع خبر تنفيذ وزارة الداخلية السعودية حكم الإعدام في أربعة مدانين بالإرهاب في القطيف فدشنوا هاشتاغ #قصاص_ارهابيين_العواميه الذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية بعدد تغريدات تجاوزت الـ 123 ألف تغريدة. وجاءت أغلب التغريدات مؤيدة للحكم.

من بين المؤيدين عضوان الأحمري الذي كتب: "استهداف المنشآت الأمنية والتستر على المطلوبين إرهاب صريح. الحزم مع العابثين هو الحل، أياً كانوا."

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أما هديل عويس فاتهمت المعارضين للقرار بتحيزهم لإيران ضد السعودية فكتبت:"يدافعون عن نظام إرهابي وهو الأول في العالم بالإعدامات (إيران) ويجن جنونهم لتطبيق العدالة ولا شئ سواها في السعودية"

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#شهداء_القطيف

بالمقابل انتشر هاشتاغ #شهداء_القطيف في البحرين وعدد من الدول الخليجية وتجاوزت عدد التغريدات 6 آلاف ونشر معظم مستخدمو الهاشتاغ صور القتلى و اعتبروهم "شهداء".

ومن بينهم المستخدم علي الذي غرد: "غُرباء في وطن .. غرباء في قليل من التراب ... #شهداء_القطيف"

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أما المستخدمة أسماء فاتهمت السعودية:"حكومة آل سعود لم تكتفي بقتلها للشيخ نمر النمر بل تمادت لقتل شباب وأطفال القطيف ذنبهم أنهم شيعه فقط!؟ #شهداء_القطيف"

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الأزمة الخليجية

أما عن الأزمة الخليجية المستمرة بين دولة قطر والدول الأربع المقاطعة لها، لا يزال الاهتمام بالغا بتطوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولا يزال هاشتاغ #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض الأكثر تداولا بعدد تغريدات تجاوزت 400 الف.

أما أحدث الهاشتاغات المتداولة عن الأزمة فهو #قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا ووصل عدد التغريدات الى 30 الف، حيث تداوله مغردون قطريون كسخرية من تغريدة أطلقها مغرد إماراتي يدعى سيف الظاهري قال فيها: "فوقوا يا أهل قطر من السبات والتنويم المغناطيسي، كل يوم يأتي سيكون أسوأ من قبله، تدخل الحكماء ضرورة ملحة #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض #قطر".

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فرد المغردون عليه ومنهم عبدالله العذبة المري‏ الذي كتب: "أرجو من دول #حصار_قطر عدم إزعاج أهل قطر. أغلقتم علينا الباب البري الوحيد مع العالم فدعونا ننام بسلام يا إخوان #قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا ".

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حلمي بوطن

أما في لبنان فانتشر هاشتاغ #حلمي_بوطن الذي عبر فيه المغردون عن أحلامهم بمستقبل وطنهم وتجاوزت عدد التغريدات 10 آلاف.

فكتبت أنيتا: "#حلمي_بوطن يكون قرار السلم والحرب بايد رئيس الجمهورية ، بالتشاور مع الحكومة".

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أما كريستينا فتسائلت عن كيفية تحقيق أحلامها في بلدها.