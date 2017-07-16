حقوق_المرأة...جدل قديم على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد

مواضيع متنوعة جذبت انتباه المغردين العرب، جاءت على رأسها، حقوق المرأة في السعودية وإغلاق المسجد الأقصى في القدس.

#حقوق_المرأة

أطلق النشطاء في بعض الدول العربية هاشتاغا جديدا وهو #حقوق_المرأة. ظهر هذا الهاشتاغ لأول مرة مساء السبت ليستخدم في حوالي 45 ألف تغريدة بحلول منتصف نهار الأحد.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

استخدم هذا الهاشتاغ نشطاء من السعودية ودول الخليج بالإضافة إلى نشطاء من بعض الدول غير العربية كالبرتغال وهولندا وتركيا.

وينقسم المغردون بين مطالب بالمزيد من الحقوق للنساء في السعودية وآخرون ينددون بهذه المطالبة معتبرين أن للمرأة حقوقها كاملة في المملكة. فغرد البعض، خاصة النساء، مطالبين برفع القيود المفروضة على قيادة المرأة في السعودية بالإضافة إلى إعطائها المزيد من الحقوق المدنية مثل إلغاء نظام الولاية. ولكن آخرين قالوا إن الدعوة للمزيد من الحقوق للمرأة يعد ضد الدين.

مصدر الصورة Twitter

يأتي هذا الهاشتاغ ردا على تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش قبل أيام يدعو لرفع الولاية عن المرأة السعودية. وترافق التقرير مع هاشتاغ وهو #إنهاء_ولاية_الرجل. ظهر هذا الهاشتاغ منذ صباح الخميس وحتى مساء السبت واستخدم في حوالي 1700 تغريدة.

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#اغلاق_المسجد_الاقصي

ما زال إغلاق المسجد الأقصى يشغل اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أطلق المغردون عددا من الهاشتاغات الجديدة عقب إغلاق السلطات الإسرائيلية، أمس السبت، لليوم الثاني على التوالي أبواب الحرم القدسي والطرق المؤدية إليه.

وظهر هاشتاغ #اغلاق_المسجد_الاقصي في حوالي 48 ألف تغريدة منذ مساء السبت وحتى منتصف نهار الاحد. كما ظهر هاشتاغ #اغضب_للاقصي الذي بدأ التفاعل معه منذ صباح الأحد ليستخدم في حوالي ستة آلاف تغريدة بحلول منتصف النهار. ويتواصل التفاعل مع هاشتاغ #المسجد_الاقصي الذي ظهر في 149 ألف تغريدة خلال اليومين الماضيين. واستخدم مغردون من دول عدة هذه الهاشتاغات كان أبرزها السعودية والجزائر ومصر بالإضافة إلى بعض الدول الغربية.

وطالب المغردون بفتح المسجد والسماح للمصلين بالتوجه إليه. كما ندد آخرون بالسلطات الإسرائيلية وبالقرارات التي اعتبرها البعض على تويتر "إجراءات تعسفية".

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

#صوره_قهوتي

أطلق صباح الأحد مغردون من دول عدة في العالم العربي هاشتاغ #صوره_قهوتي. واستخدم المغردون هذا الهاشتاغ لنشر صورة لقهوتهم الصباحية وتمنياتهم مع بدء أسبوع جديد في العالم العربي. ظهر هذا الهاشتاغ في حوالي 20 ألف تغريدة وتفاعل معه مغردون من الخليج وبعض الدول الأوروبية. وتضمنت اغلب التغريدات صورا لمختلف أنواع القهوة وبعض الفيديوهات لإظهار طرق صنع القهوة.

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