تويتر: تساؤلات في مصر على وقع أحداث #الوراق

على وقع الأحداث في جزيرة الوراق المصرية، اجتاحت العديد من الهاشتاغات وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انبرى المغردون في تقييم الوضع كل حسب وجهة نظره.

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يأتي هذا بعد مقتل مواطن، وإصابة العشرات، من بينهم أفراد من الأمن في اشتباكات عندما حاولت قوات أمنية إخلاء الجزيرة من بعض سكانها لإزالة المباني المخالفة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر من خلال تدشين مجموعة هاشتاغات كان أبرزها هاشتاغ #الوراق وهاشتاغ #جزيرة_الوراق اللذين سجلا أكثر من 50 ألف تغريدة.

كما شهد الموضوع مشاركة واسعة من نشطاء ومحاميين مصريين، إذ ذيلوا تغريداتهم بهاشتاغ من قبيل #جزيرة_الوراق_لسكانها وهاشتاغ #إنهاء_حصار_جزيرة_الوراق_فوراً.

تضامن مع أهالي الوراق

وتناقل المغردون العديد من المقاطع المصورة تظهر الاشتباكات بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة.

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كما تداول آخرون صورا لجنازة "سيد الطفشان"، الذي قتل خلال الاشتباكات.

وأعرب مغردون عن تضامنهم مع أهالي الوارق، إذ رأوا في ما حدث في الجزيرة تعديا صارخا على حقوق الإنسان.

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كما تداول نشطاء وسكان الجزيرة روايات تتحدث عن سعي السلطات لإزالة منازلهم لبناء مشروع سياحي فاخر.

فغرد صاحب حساب "@R22N2 " متسائلا "قوات الأمن تطلق قنابل الغاز لتفريق أهالي #الوراق المعترضين على هدم منازلهم ومقتل سيد الطفشان يا تري "بيفضوها" لصالح مين مستثمر ولا خليجي؟"

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مغردون " ما يحدث هو استرداد لأراضي الدولة ومستحقاتها"

وفند إسماعيل أبو النجا ما يقوله البعض عن أن إقامة منتجع سياحي في الجزيرة، هو الدافع وراء إجلاء بعض سكان الجزيرة من منازلهم. فغرد قائلا " حق الدولة لا يسقط بالتقادم. لا يوجد شيء اسمه وضع يد على أراضي الدولة، أو إنك آلت إليك الملكية لأراضي دولة بموجب وضع اليد المدة الطويلة! #الوراق."

وأيده في ذلك المغرد هشام محمود الذي شدد على ضرورة احترام قوانين الدولة، داعيا إلى وضع حد للتجاوزات وللبناء العشوائي الذي شهدته مصر في السنوات الماضية.

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في رده على هشام محمود كتب محمود حمزة قائلا:" الوراق: فرضا ان بعض الأهالي بنوا على وضع يد قديم، فالعدل يكون أن نقنن أوضاعهم ونحدد سعر الأرض للسكن في وقت البناء لأنهم الأولى بها وليس الخليجي."

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من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه "في إطار الحملة التي تقوم بها الدولة لإزالة كافة التجاوزات على أملاك الدولة بالجزيرة، تجمهر عدد من الأهالي لمقاومة قوات الأمن وأطلقوا "الخرطوش" والحجارة ما أسفر عن وقوع مصابين".

بعد أحداث #الوراق.. تيران وصنافير تعود للواجهة مجددا

أعادت أحداث الوراق الحديث مجددا عن قضية جزيرتي تيران وصنافير.

وانتقد المتفاعلون مع هاشتاغ #جزيرة_الوراق_لسكانها سياسات الحكومة قائلين إن ما حدث في الوراق يجسد الحالة التي وصلت إليها المؤسسات المصرية في تعاملها مع ملف أراضي الدولة. ووصف هؤلاء ما يجري في الجزيرة بالحصار، ودعوا إلى العدل في تطبيق القانون.

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مصدر الصورة Twitter

على صعيد آخر، دعا آخرون للالتفاف تحت راية الوطن وعدم الانسياق وراء الدعوات المحرضة التي تسعى إلى تقويض الاستقرار في مصر، حسب قولهم.

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