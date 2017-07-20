جدل في السعودية حول "#أمير_يعتدي_على_مواطنين"

انتشر بصورة كبيرة في السعودية هاشتاغ حمل عنوان #أمير_يعتدي_على_مواطنين ليظهر في أكثر من مئتي ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

مصدر الصورة Twitter

ووفقا لتغريدات المستخدمين فإن الهاشتاغ يشير إلى الأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود.

ويأتي ذلك بعد انتشار مقاطع مصورة قيل إنها تُظهر الأمير وهو يعتدي على عدة أشخاص بالضرب، أحدهم يمني ظهر في مقطع وهو ينزف من أنفه بعد أن ضربه الأمير، وفقا للمستخدمين الذين تداولوا المقطع.

كما غرد مستخدم يقول إنه الشخص الذي يظهر في الفيديو، وكتب في تغريدته: "انا صاحب الفيديو الذي (صور) في السيارة. صحيح امير تعدي عليا. ضربنا تحت تهديد السلاح. أناشد ولي العهد محمد بن سلمان ينصف لي منه".

مصدر الصورة Twitter

بينما يظهر الأمير سعود في مقطع آخر وهو يعتدي على مواطن ثانٍ باللكمات.

وندد المستخدمون بتصرفات الأمير، وكتب أحدهم: "التصوير الذي أظهر أميرا يعتدي على مواطنين ويتلفظ على والدة معتدى عليه، لا يليق باسم العائلة المالكة الكريمة، بانتظار الحكم النهائي!".

كما ظهر هاشتاغ آخر بجانب الأول تناول أنباء عن إلقاء القبض على الأمير الشاب، وانتشر الهاشتاغ الذي حمل عنوان #سلمان_الحزم_يسجن_الأمير ليظهر في نحو ستين ألف تغريدة.

كما نشر حساب سعودي إخباري على تويتر صورة لسعود بن عبد العزيز بعد توقيفه، وكتب الحساب معلقا: "صورة للأمير المعتدي المقبوض عليه بتوجيه من خادم الحرمين الملك سلمان."

مصدر الصورة Twitter

وشكر مغردين الملك بعد هذه الخطوة، وكتبت إحدى المستخدمات: "في السعودية القانون يُطبق ع الجميع لا فرق فيه بين مواطن أو أمير. حفظ الله الملك."