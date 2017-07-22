اغضب_للاقصى .. أحداث القدس من الشوارع إلى تويتر

محطات عديدة استوقفت اهتمام المغردين العرب، كان أبرزها تطورات الأحداث في القدس، وخطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإمهال عشيرة أردنية الحكومة أسبوعا للإفراج عن جندي أردني قتل أمريكيين.

كيف تفاعل المغردون العرب مع #خطاب_تميم؟

لايزال هاشتاغ "#خطاب_تميم" يتصدر تعليقات المغردين في الخليج، بعد إلقاء أمير قطر، الشبخ تميم بن حمد، أول كلمة له منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

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وفاق عدد التغريدات عبر هاشتاغ #خطاب_تميم 200 ألف تغريدة. كما استخدم مغردون هاشتاغات لتحليل ومناقشة كلمة الأمير، الأمر الذي عكس تنوعا في آرائهم وقراءاتهم.

وتحت هاشتاغ #كلمه_تميم_المجد، أشاد مغردون بخطاب الأمير، إذ رأوا فيه دليلا على ثقة بالنفس وثبات وحكمة السياسة القطرية.

كما أشار مغردون إلى أن خطاب الأمير حمل تأكيدا على فشل دول الحصار في استدراج المجتمع الدولي إلى مساندته.

ورأى آخرون في حديث الأمير عن قضايا العالم العربي الأخرى خاصة ما يحدث في القدس أنه يبعث برسائل مفادها بأن قطر ماتزال متمسكة بقضايا الشعوب، حسب قولهم.

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في المقابل، وصف المتفاعلون مع هاشتاغ #كلمه_الطابور_الصباحي_القطريه الخطاب بـ "المتناقض والمتعالي".

كما اعتبروا الخطاب بداية لسلم التنازلات ومحاولة لتبييض الوجه للخروج من الأزمة التي بدأت تؤرق الدوحة أمام مواطنيها، حسب قولهم.

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#اغضب_للاقصي

يستمر تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأحداث الدائرة في القدس؛ إذ لا يزالون يتفاعلون مع الاشتباكات الدائرة في محيط المسجد الأقصى احتجاجا على تنصيب بوابات الكترونية عند مداخله.

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وكانت السلطات الإسرائلية شددت يوم الجمعة الفارط، الإجراءات الأمنية عند مداخل المسجد الأقصى ومدينة القدس، عقب الإشتباك المسلح الذي شهدته ساحات المسجد، وأدى إلى مقتل شرطيين اسرائيليين.

وقد دأب المغردون منذ أسبوع على إطلاق حملات وهاشتاغات تضامنية مع أهالي القدس، إذ تصدر هاشتاغ #اغضب_للاقصي ، قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية، مسجلا حوالي 80 ألف تغريدة.

وتلاه هاشتاغا #نداء_الاقصي، #البوابات_لا، إذ ظهرا في أكثر من 190 ألف تغريدة.

وأعرب المتفاعلون مع الهاشتاغات عن رفضهم وجود البوابات الإلكترونية على مدخل الأقصى.

وتناقلوا مقاطع مصورة توثق ما حدث في شوارع القدس يوم الجمعة.

كما تداول المغردون صورا و ملصقات تحث الناس في الدول العربية للنزول للشوارع "نصرة للأقصى".

ونوه نشطاء بمن أسموهم بـ "المرابطين على عتبات الأقصى بالرغم من المضايقات التي يتعرضون إليها للقبول بالبوابات الإلكترونية، حسب قولهم.

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من جهة أخرى، ندد آخرون بما وصفوه بالصمت الحكومي العربي إزاء ما يحدث في القدس.

وشدد هؤلاء على أن ما يحدث في القدس هو استفزاز لمشاعر كل المسلمين، ودعوا إلى اتخاذ موقف موحد للتصدي لما وصفوه بمحاولات "تهويد الأقصى".

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ما حكاية هاشتاغ #احذروا_غضب_الحويطات ؟

أطلق مغردون أردنيون هاشتاغ بعنوان #احذروا_غضب_الحويطات احتجاجا على الحكم بالمؤبد على جندي أردني قتل ثلاثة عسكريين أميركيين في قاعدة عسكرية جنوب البلاد عام 2016.

وبحسب مقطع فيديو انتشر على صفحة "قبيلة الحويطات" على موقع فيسبوك، فإن أبناء القبيلة المذكورة وقبائل أردنية أخرى طالبوا الحكومة بالإفراج عن الجندي وإعادته إلى عمله وأمهلوا السلطات أسبوعًا واحدًا لتنفيذ ذلك.

وفي الوقت الذي أدان فيه مغردون ما أقدمت عليه قبيلة الجندي واعتبروه تهديدا للدولة وتعديا صارخا على القانون، أعرب آخرون عن تضامنهم مع القبيلة ودعوا للإفراج الفوري عن الجندي.

وقد أثار الموضوع الجدل مجددا حول الدور الذي تلعبه القبائل والعشائر في المجتمع الأردني، إذ دعا آخرون إلى تحكيم العقل وحثوا الحكومة على تنظيم دورات تعليمية للتخفيف من سطوة الفكر القبلي في المجتمع، حسب تعبيرهم.

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مصدر الصورة Twitter

وبلغ عدد التغريدات عبر هاشتاغ #احذروا_غضب_الحويطات 11 ألف تغريدة.