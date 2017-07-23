قاعدة_محمد_نجيب_العسكرية: تأييد وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي

مواضيع عدة شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي جاء على رأسها افتتاح القاعدة العسكرية الجديدة في مصر ومقتل أحمد الفليطي في عرسال اللبنانية

#قاعده_محمد_نجيب_العسكريه

تفاعل المغردون ومستخدمو موقع فيسبوك مع افتتاح مصر لأكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس السبت. وأطلق المغردون هاشتاغ #قاعده_محمد_نجيب_العسكريه الذي استخدم في أولى ساعات يوم السبت واستمر التفاعل معه حتى منتصف نهار الأحد ليظهر في حوالي 24 ألف تغريدة. استخدم مغردون من مصر والسعودية ودول الخليج عامة هذا الهاشتاغ للتعليق على الإفتتاح الرسمي. واعتبر العديد أن هذا نصر لمصر فيما ندد آخرون بهذه القاعدة وبالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وتضمنت التغريدات تعليقات سياسية حول الأزمة الخليجية الحالية. حيث انتقد بعض المغردين مشاركة ولي عهد أبوظبي وولي عهد البحرين وأمير مكة ممثلا عن ملك السعودية والمشير خليفة حفتر قائد القوات الليبية. واعتبر البعض أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري جاء ردا على خطاب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. فيما تفائل العديد بالخير من هذه القاعدة آملين أن تتمكن مصر من محاربة ما وصفوه بالإرهاب.

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وافتتح السيسي السبت قاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد.

#احمد_الفليطي_شهيدا

أثار مقتل النائب السابق لرئيس بلدية عرسال اللبنانية أحمد الفليطي ردود فعل لبنانية على موقع تويتر. الفليطي كان يقوم بدور الوساطة بين حزب الله والمسلحين من جبهة النصرة المشاركين في معركة جرود عرسال، التي بدأت الجمعة في 21 تموز/يوليو، عندما أصيبت السيارة التي كان يستقلها بقذيفة. وفور ورود خبر مقتله أطلق النشطاء هاشتاغ #احمد_الفليطي_شهيدا الذي ظهر في 2200 تغريدة نشر معظمها من لبنان والسعودية.

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انتقد المغردون حزب الله اللبناني الذي يدير العملية العسكرية في جرود عرسال واتهمه البعض بالوقوف وراء مقتل الفليطي حيث قالت مصادر غير مؤكدة إن القذيفة التي ألقيت كان مصدرها تمركزات لحزب الله. فيما نشر آخرون تغريدات تترحم على مقتل الفليطي وداعية لإنهاء الاشتباكات وعودة الحياة السلمية إلى عرسال وجرودها.

#ايش_احلي_لهجه_سعوديه

موضوع آخر شغل مستخدمي تويتر في العالم العربي وهو اللهجات السعودية من خلال هاشتاغ #ايش_احلي_لهجه_سعوديه. ظهر هذا الهاشتاغ في 143 ألف تغريدة منذ السبت وحتى منتصف نهار الأحد واستخدمه مغردون من دول عدة أبرزها السعودية والعراق والمغرب والكويت. ونشر العديد جملا وتعابير تستخدم باللهجات السعودية المختلفة لتعريف المستخدمين على مصطلحات بلهجات محلية. فيما قارن آخرون طريقة الكلام بلهجات سعودية مختلفة.

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