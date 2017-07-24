النقاب_لايمثلني: معركة بين "التنورة والنقاب" في السعودية

تفاعل مع حادثة السفارة الإسرائيلية في الأردن، وتواصل الجدل في السعودية حول لباس المرأة في السعودية ودعوات إلى حجب لعبة الحوت الأزرق في الكويت، من أبرز المواضيع التي جاءت في مقدمة اهتمامات المغردين العرب.

حادثة #السفارة_الإسرائيلية ... تثير تساؤلات في الأردن

أولى مغردون اهتماما بالغا بحادث إطلاق نار في مبنى سكني للسفارة الإسرائيلية بالأردن.

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فقد تصدر هاشتاغ "#السفاره_الاسراييليه" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الأردن، بعدد تغريدات تجاوز 10 آلاف تغريدة.

وكان مصدر أمني أردني قال لبي بي سي إن أمن السفارة الإسرائيلية اشتبه بشخصين كانا يقومان بتركيب أثاث داخل مبنى السفارة، فأطلق النار عليهما مما أدى إلى مقتل أحدهما بينما اعتقل زميله.

وتضاربات روايات وآراء المغردين حول ما حدث، ففي الوقت الذي ربط فيه البعض الأمر بما يجري في القدس ووصفوا القتيل بـ"البطل"، دعا البعض الآخر إلى عدم تهويل الأمر، في حين انتقد آخرون ما صفوه بالتعميم الإعلامي حول الحادثة، وطالبوا بكشف تفاصيل قضايا المتعلقة بمقتل الجنود الأجانب في الأردن.

وتحت هاشتاغ #الفدائي_الاردني، غرد داود أبو ضلفة قائلا " التعتيم الإعلامي الذي فُرض على حادثة السفارة الاسرائيلية في الأردن، والذي نفذه #الفدائي_الاردني ، يوحي بوجود أمر أمني له أبعاد كبيرة وخطيرة."

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معركة بين "التنورة والنقاب" في السعودية

يستمر جدل في أوساط المغردين السعوديين منذ أسبوع حول حرية اللباس والعادات والتقاليد بعد تجول فتاة تتجول بتنورة وقميص قصيرين في إحدى قرى المملكة، ما استدعى تدخل جهات سعودية لإيقافها.

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وتحولت الموضوع لمادة نقاش دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت ظهور هاشتاغات تدعم تارة الفتاة وتستنكر ما فعلته تارة أخرى.

كما دشنت مغردات سعوديات مؤخرا هاشتاغ بعنوان #انا_مسلمه_اتميز_بحجابي، ردا على وصفوه بدعوة البعض لنشر اللباس "الفاضح" في المملكة، وأكدن على تماسكهن بعاداتهن وتقاليدهن أمام ما أسموه بالحملة الشنعاء التي تستهدف تدمير المجتمعات.

وقد ربط المغردون هذا الهاشتاغ بـ #حمله_تصوير_السيقان التي دعت الفتيات السعوديات لتصوير سيقانهن ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان موقع تويتر في السعودية قد شهد انتشارا واسعا لهاشتاغ "#النقاب_لايمثلني" الذي سجل أكثر من 140 ألف تغريدة. ودعا المتفاعلون مع الهاشتاغ إلى ضرورة احترام حق المرأة في اختيار لباسها واعتبرن النقاب زيا يطمس ملامح وهوية المرأة بينما ندد البعض الآخر بالهاشتاغ ودافعوا عن خيار المرأة بارتداء النقاب.

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دعوات #حجب_لعبة_الحوت_الازرق_في_الكويت

لا تزال لعبة الحوت الأزرق تشغل الكويتيين بعد تردد أنباء عن تسببها في انتحار ثلاثة مراهقين في البلاد.

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فقد دعا نشطاء كويتيون عبر #حجب_لعبة_الحوت_الأزرق_في_الكويت إلى حجب اللعبة، وتفعيل مقص الرقابة على تطبيقات الهواتف الذكية لحماية اليافعين.

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وترتكز اللعبة على إنشاء مجموعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك ماسنجر يطلق عليها "تحدي الحوت الأزرق"، وكل مجموعة لها رئيس يأمر الأعضاء بجملة من المهام. ومن ضمن تلك المهام الاستيقاظ في ساعات غريبة، أو تقطيع أجسادهم.

وبحسب صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية، فإن اللعبة تسببت بأكثر من 130 حالة انتحار في روسيا في عام 2016.