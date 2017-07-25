اهتمام كبير على تويتر بالتطورات في #القدس

مصدر الصورة THOMAS COEX

جذبت الأحداث الدائرة في القدس اهتمام المغردين حول العالم العربي حيث ظهر هاشتاغ #القدس في أكثر من 20 ألف تغريدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتحدث المغردون على موقعي تويتر وفيسبوك عن قرار الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء وقف استخدام البوابات الإلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى في القدس وذلك بعدما تسببت باندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وعارض كثيرون على تويتر أي إجراء أمني سيؤثر على دخول الفلسطينيين للأماكن المقدسة في القدس القديمة.

ونشر مغردون عرب صورا من مدن مختلفة تظهر مظاهرات تضامنية من الشعب الفلسطيني. وكان من بين المدن عمان والقاهرة والجزائر.

ولاتزال أحداث السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان من المواضيع الأكثر نقاشا على وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة AFP Image caption آلاف الأردنيين خرجوا الجمعة محتجين على ما يجري في الحرم القدسي

وعاد العاملون في السفارة إلى تل أبيب بعد يوم من هجوم وقع قرب مجمع السفارة أدى إلى مقتل مواطن أردني على يد حارس إسرائيلي.

وانتشر هاشتاغ #السفارة_الإسرائيلية على تويتر حيث كان الأكثر انتشارا في الأردن صباح اليوم.

وطالب عدد من الأردنيين بمحاكمة الحارس الإسرائيلي الذي أطلق النار على المواطن الأردني. وأشاد كثيرون بدور الأردن وطريقة تعاطي الحكومة مع الأزمة.

وتستمر تلك الأحداث إضافة إلى التوتر في المنطقة بسبب ما حدث في الحرم القدسي في القدس الشرقية باستقطاب المغردين حول العالم بين مؤيد للإجراءات الإسرائيلية ومعارض لهم.