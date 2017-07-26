مغردون عرب يطلقون #ماذا_تعرف_عن_الاقصى

هاشتاغات عديدة تصدرت اهتمامات المغردين العرب، لعل أبرزها تواصل الاهتمام بما يجري في القدس والأردن وقطريون يدونون ما تعلمونه بعد مرور 50 يوما على المقاطعة التي فرضتها دول الخليج على بلادهم ، وغضب في المغرب بسبب حبس صحفي على خلفية احتجاجات الحسيمة.

#ماذا_تعرف_عن_الاقصى

لا تزال أصداء ما جري في مدينة القدس وأحداث السفارة الإسرائيلية في الأردن تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فقد تضمن هاشتاغ #ماذا_تعرف_عن_الاقصي تدوينات عن أهم ما يميز المسجد الأقصى وانتقادات لاذعة لتفاعل العرب مع القضية الفلسطينية، على خلفية نصب إسرائيل بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأسبوع الماضي، والتي تمت إزالتها اليوم بعد مواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

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أما على هاشتاغ #نزاهة_القضاء_العسكري، فعبر مغردون أردنيون عن خيبة أملهم في القضاء الأردني بعد عودة موظفي السفارة الإسرائيلية بالأردن وبينهم الحارس الذي أطلق النار على أردنيين ما أدى إلى مقتلهما .

وطالب المغردون بإغلاق السفارة الإسرائيلية وإلغاء معاهدة السلام، بينما دعا آخرون إلى احترام المعاهدات الدولية وتحكيم لغة الحوار.

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#50_يوم_من_الحصار: دعوات للتضامن و لـ "إيقاف التراشق الإعلامي في الخليج"

دون نشطاء قطريون عبر #50_يوم_من_الحصار ما تعلمونه من القاطعة التي فرضتها دول الخليج على بلادهم منذ أكثر من 50 يوما.

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وحصد هاشتاغ #50_يوم_من_الحصار باللغتين العربية والانجليزية، نسبة تفاعل واسعة، إذ ظهر في حوالي 13 ألف تغريدة.

واستذكر المشاركون مع الهاشتاغ ما عاشوه خلال الأيام الأول للمقاطعة فتحدثوا عن انعكاساتها السلبية على علاقاتهم الأسرية وعلى مجال الأعمال بين دول الخليج.

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كما انبرى مغردون آخرون في رصد الهاشتاغات التي واكبت الأزمة الخليجية منذ بداياتها. ولعل آخر تلك الهاشتاغات هاشتاغ #الإمارات_تشيطن_السعودية و هاشتاغ #قطر_وايران_واحد اللذين انتشرا مساء الثلاثاء 25 يوليو/حزيران.

ورأى مغردون أن هذه الهاشتاغات كشفت عن "صبيانية سياسية وانحدار الأخلاق". وناشدوا كافة الفرقاء الخليجين إنهاء الأزمة وانقاذ البيت الخليجي من الانهيار.

ولاقى هاشتاغا #الإمارات_تشيطن_السعودية و #قطر_وايران_واحد مشاركة واسعة، مما جعلهما يحتلان مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية .

وشهد الهاشتاغان سجالا بين المؤيدين لدولة الإمارات ودولة قطر بسبب السياسيات التي تنتهجانها في المنطقة.

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#حميد_المهداوي.. يعيد الحراك الريف للواجهة على فيسبوك

أثار حكم قضائي بحبس الصحفي المغربي حميد المهداوي، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأطلق نشطاء على فيسبوك هاشتاغ حمل اسم الصحفي(#حميد_المهداوي)، ونددوا من خلاله بالحكم الصادر بحقه، معتبرين إياه "ظالما" ويهدف إلى تكميم أحد الأصوات المنتقدة لسياسة الحكومة في ملف حراك الريف.

وكانت محكمة مغربية قضت بحبس المهداوي ثلاثة أشهر مع غرامة مالية بتهمة التحريض على الخروج للتظاهر رغم قرار المنع الصادر عن سلطات الأمن في منطقة الحسيمة التي تشهد احتجاجات منذ أكثر من 7 أشهر.

وبهذا الصدد، غرد رشيد الدين قائلا : السجن ثلاثة أشهر بحق الصحافي حميد المهداوي بتهمة دعم مسيرة "الحسيمة"هل حقاً نحن في دولة ديمقراطية ام ديكتاتورية؟ الحرية قبل كل شيء عاش الشعب."

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وكان مغردون مغاربة دعوا من خلال هاشتاغ #الحسيمة للتظاهر تضامنا مع المعتقلين على خلفية الحراك الريفي.

من جهة أخرى، حذر المتفاعلون مع هاشتاغ #أنا ضد مسيرة 30 يوليوز، نشطاء الحراك من الخروج للاحتجاج في 30 يوليو/ تموز، الذي يتزامن مع عيد الجلوس على العرش.

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