"عذبتوهم".. أغنية عمانية فكاهية تناقش ارتفاع تكاليف الزواج

"عذبتوهم".. أغنية عمانية تُناقش ارتفاع تكاليف الزواج في السلطنة على أنغام أغنية "ديسباسيتو " الشهيرة.

لاقت أغنية شبابية فكاهية بعنوان "عذبتوهم" رواجا واسعا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب.

مصدر الصورة youtube:hanood

اقتبست الأغنية العمانية أنغامها وألحانها من أغنية ديسباسيتو( ببطء) البورتوريكية الشهيرة غير أن موضوعها كان مختلفا تماما، إذ ناقشت كثرة طلبات أهل العروس وارتفاع تكاليف الزواج والمهور في السلطنة.

وقد سجلت النسخة العمانية نسبة مشاهدة عالية فاقت ربع مليون مشاهدة منذ رفعها على موقع يوتيوب أمس الثلاثاء 25 يوليو / تموز.

تفتتح الأغنية بمشهد شاب يزور شيخا لخطبة ابنته ليتفاجأ بعدها بشروطه المجحفة، إذ يطالبه بتوفير مهر عال وشقة مفروشة وسيارة فارهة لقبوله عريسا. وهنا يرد المغني المتقدم للزواج قائلا " شبكة وبيت وسيارة .. ليش تكسر شروطكم ظهور الشباب... عذبتونا."

لاقت الأغنية استحسان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لمسوا فيها محاولة لتغيير ما أسموه بالعادات والتقاليد البالية التي تؤدي إلى زيادة تكاليف الزواج وتثقل كاهل الشباب.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

واتخذ المغردون من عنوان الأغنية هاشتاغا (#عذبتوهم)، لينقلوا من خلاله هموم المقبلين على الزواج في العالم العربي.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وعددت بعض التغريدات الانعكاسات السلبية للمبالغة في المهور والإسراف في تكاليف الزواج مستعينين بأحاديث دينية، وطالبوا الحكومات بسن قوانين تحدد سقفا للمهور، وتقارع التقاليد المتوارثة.

لم تخل التغريدات عبر هاشتاغ #عذبتوهم من انتقادات لاذعة لكلمات ومضمون الأغنية لما رأوا فيها إساءة للمرأة.

واعتبرت مغردات أن أسباب عزوف الشباب عن الزواج لا تكمن فقط في غلاء المهور، إذ باتت المرأة متطلعة إلى تحقيق ذاتها مهنيا أولاً.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

يذكر أن تكلفة حفل الزفاف في سلطنة عمان فاقت 30 ألف ريال بينما يصل المهر إلى 15 ألفًا. وقد سجلت السعودية الرقم القياسي بارتفاع تكاليف الأعراس، إذ تعدى 15 مليار ريال سنوياً، حسب المعرض السعودي الدولي للأعراس.

وكان السلطان قابوس قد أطلق مبادرة تدعو إلى تخفيف شروط الزواج على الشباب وتأسيس صندوق للقروض دون فائدة لمن يحتاجها.